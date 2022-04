La campagne Bâtisseurs de rêves de la Fondation Sofina surpasse la marque de 2 millions de dollars, contre toute attente Tweet this

« L'impact de la pandémie a été physiquement, émotionnellement et financièrement dévastateur. Nous avons dû faire face à l'incertitude et, dans certains cas, à des pertes tragiques. Il est compréhensible que les gens se tournent vers eux, vers la survie ou simplement vers le fait de traverser la journée, un jour à la fois », a déclaré Umeeda Madhany, présidente de la Fondation Sofina. « Le fait que la Fondation ait atteint la barre des 2 millions de dollars et qu'elle l'ait fait avec des contributions accrues cette année souligne l'engagement de Sofina en matière de responsabilité sociale et sa volonté de partager ses ressources avec les gens qui en ont le plus besoin. C'est un témoignage de ce que nous sommes et de notre culture du don. »

Selon l'étude annuelle de l'Institut Fraser sur les habitudes des Canadiens en matière de dons, intitulée Generosity in Canada: The 2021 Generosity Index (en anglais), moins de Canadiennes et de Canadiens font des dons à des organismes de bienfaisance et les personnes qui le font donnent moins.

« Je me sens privilégiée de faire partie d'un organisme qui a tendu la main de la bonté à des étrangers au moment où ils en avaient le plus besoin », a déclaré Mme Madhany. « Je remercie sincèrement toutes les personnes qui ont appuyé notre campagne et nous ont permis d'atteindre cette étape époustouflante. »

Au sujet de la Fondation Sofina

La Fondation Sofina est la section caritative d'Aliments Sofina Inc. créée en 2007, qui se concentre sur le soutien de causes liées aux enjeux des enfants. La Fondation est fière de s'être associée à divers organismes de bienfaisance partout au Canada dans le but d'avoir un impact positif sur les communautés dans lesquelles l'entreprise fait des affaires. La Fondation Sofina a reçu son statut officiel d'organisme de bienfaisance au début de l'année 2014. Des dons de produits aux parrainages, en passant par de nombreux partenariats avec des tiers, la Fondation Sofina cherche continuellement à accroître son impact.

Au sujet d'Aliments Sofina Inc.

La société Aliments Sofina Inc., dont le siège social est à Markham (Ontario), au Canada, est une entreprise canadienne privée dont la vocation est de fournir des produits alimentaires savoureux et de haute qualité aux consommateurs. Aliments Sofina Inc. est l'un des chefs de file au pays en matière de fabrication de produits de protéines de première transformation et de transformation secondaire, tant pour des clients détaillants que des fournisseurs de services alimentaires. L'entreprise offre une vaste gamme de produits de marques nationales et maison de porc, de bœuf, de poisson, de dinde et de poulet. Au sein de la famille de produits de marque Sofina, on trouve Cuddy, Lilydale, Janes, Mastro, San Daniele, Fletcher's, Vienna et Zamzam.

En mai 2021, Sofina a étendu son empreinte en Europe et au Royaume-Uni en acquérant un certain nombre de sociétés de transformation de porc et de fruits de mer. La division du porc est l'un des plus grands transformateurs et fournisseurs de produits au Royaume-Uni et en Irlande. La division des fruits de mer est le plus grand fournisseur de produits réfrigérés et surgelés du Royaume-Uni et comprend la marque emblématique Young's Seafood, vieille de 200 ans. À l'échelle mondiale, l'entreprise exploite 44 sites et compte plus de 13 000 employés, ce qui en fait l'une des plus grandes entreprises alimentaires canadiennes.

Pour en apprendre plus au sujet d'Aliments Sofina, consulter www.sofinafoods.com/fr/.

