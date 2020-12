L'AF640 est équipé des plus récentes technologies visuelles, dont l'IA et l'algorithme unique d'AUSDOM. Ainsi, l'AF640 peut suivre avec précision les visages, peu importe leur mouvement, et toujours assurer une image claire. Cette fonctionnalité magnifique est également soutenue par la caméra Web, qui est également capable d'améliorer automatiquement l'éclairage, ajustant l'équilibre et la luminosité de la couleur pour obtenir les meilleurs effets visuels et les plus naturels. Le microphone intégré favorisant la réduction du bruit peut capter la voix de la personne qui parle et atténuer les bruits de fond, ce qui permet aux utilisateurs d'être entendus plus clairement et plus facilement.

L'appareil AF640 est prêt-à-l'emploi et doté d'une capacité universelle, ce qui le rend aussi facile à utiliser que possible. Soutenue par des appareils Windows et Mac OS, la caméra Web est équipée d'un port USB et d'une pince qui peut être installée et retirée facilement de tout appareil. De plus, l'objectif grand-angle à très haute définition offre un champ de vision plus large et une couverture plus grande que les caméras Web traditionnelles, ce qui signifie que les utilisateurs n'apparaîtront pas étirés ou écrasés au cours de leurs télécommunications vidéo.

Malgré les bouleversements qui se sont produits dans le monde entier pendant la pandémie, AUSDOM est demeurée déterminée à offrir des solutions qui rassemblent les gens. L'équipe d'AUSDOM, composée de plus d'une centaine de concepteurs et d'ingénieurs, est l'un des fabricants de produits audio et vidéo les plus vendus, allant des casques d'écoute et des caméras Web aux DVR et accessoires automobiles. Son équipe crée chacun des produits avec le plus grand soin et un souci du détail pour offrir une expérience client exemplaire afin que les utilisateurs puissent profiter rapidement de la technologie simple et intelligente d'AUSDOM.

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1362104/image1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1362105/image2.jpg

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Nydia Zhang, +86-755-29422070