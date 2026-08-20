La CAJO inflige une amende de 70 000 $ à Booming Games pour avoir compromis la protection des joueurs avec une fonctionnalité de jeu automatique interdite

TORONTO, le 20 août 2026 /CNW/ -- La Commission de l'alcool et des jeux de l'Ontario (CAJO) a imposé une amende de 70 000 $ à Booming Games (Malta) Limited après qu'une fonctionnalité de jeu automatique interdite a été mise à la disposition des joueurs ontariens sur plusieurs machines à sous pendant plusieurs mois.

Le jeu automatique permet à un joueur de jouer automatiquement à une machine à sous en ligne sans avoir à déclencher manuellement chaque tour. L'Ontario interdit le jeu automatique sur les machines à sous, car le fait de ne plus obliger le joueur à déclencher activement chaque mise peut réduire les occasions de faire une pause, d'évaluer son jeu et de décider s'il souhaite continuer à jouer.

Le fait d'exiger que les joueurs lancent manuellement chaque tour crée une pause délibérée entre les paris. Cette pause peut aider à maintenir la vigilance et le contrôle du joueur, à réduire le jeu prolongé et ininterrompu, et à diminuer le risque de préjudice lié au jeu.

L'enquête de la CAJO a révélé que Booming Games avait omis de configurer, de tester et de surveiller adéquatement certains jeux avant et après leur lancement en Ontario. En tant que fournisseur de jeux d'argent autorisé, Booming Games a la responsabilité de s'assurer que ses jeux respectent les normes de l'Ontario avant qu'ils ne soient mis à la disposition des joueurs et tout au long de leur cycle de vie.

Ce problème a été détecté grâce aux efforts proactifs et ciblés de la CAJO en matière de conformité. La CAJO a avisé l'exploitant de jeux en ligne concerné et la fonctionnalité de jeu automatique des jeux visés a été désactivée.

L'Ontario applique certaines des normes de conception de jeux les plus strictes en Amérique du Nord. Ces normes visent à réduire les risques liés à une intensité, une vitesse et une continuité excessives du jeu, ainsi qu'à favoriser la prise de décisions éclairées par les joueurs. Elles comprennent une interdiction totale du jeu automatique, des délais minimaux obligatoires entre les tours, ainsi qu'une interdiction des fonctionnalités de jeu susceptibles de faire passer des pertes pour des gains au moyen de sons de célébration ou d'autres retours trompeurs.

Ces exigences reflètent l'approche de l'Ontario consistant à intégrer directement les mesures de protection des joueurs dans la conception des jeux en ligne, en s'attaquant aux fonctionnalités susceptibles d'accroître le risque de préjudice lié au jeu avant même qu'elles n'atteignent les joueurs.

Un fournisseur à qui une ordonnance de pénalité pécuniaire a été signifiée a le droit de demander une audience devant le Tribunal d'appel en matière de permis (TAMP) dans un délai de 15 jours. Le TAL est un organisme décisionnel qui fait partie de Tribunaux décisionnels Ontario et qui est indépendant de la CAJO.

Citation

« Les normes ontariennes en matière de conception des jeux constituent des mesures fondamentales de protection des joueurs intégrées au marché réglementé des jeux en ligne - il ne s'agit pas d'exigences techniques facultatives. Les fournisseurs autorisés doivent mettre en place des contrôles efficaces pour empêcher que des fonctionnalités interdites ne parviennent aux joueurs ontariens. Lorsque ces mesures de protection ne sont pas respectées, la CAJO prendra des mesures réglementaires. »

- Karin Schnarr, directrice générale et registrateure, CAJO

Renseignements supplémentaires

Le registrateur a imposé des sanctions pécuniaires totalisant 70 000 $ à Booming Games (Malta) Limited pour des violations de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et de ses règlements, relativement aux infractions suivantes aux normes du registrateur en matière de jeux sur Internet :

Contrairement à l'exigence 2 de la norme 2.16, le fournisseur a fourni des jeux comportant des fonctions de jeu automatique pour les machines à sous.

Contrairement à l'exigence 3 de la norme 4.09, le fournisseur a omis d'effectuer la surveillance et les essais tout au long de la durée de vie du système de jeu et du matériel de jeu, ce qui a eu pour conséquence qu'il n'a pas été démontré que le système de jeu et/ou le matériel de jeu fonctionnaient conformément à l'approbation.

À propos de la CAJO

La CAJO est un organisme provincial de réglementation qui supervise les secteurs de l'alcool, du cannabis, des jeux de hasard et des courses de chevaux en Ontario. La CAJO s'engage à protéger l'intérêt public grâce à un cadre réglementaire moderne, fondé sur les risques, qui met l'accent sur la conformité, l'intégrité et la sécurité publique.

SOURCE Commission des alcools et des jeux de l’Ontario

Renseignements pour les médias : Communications CAJO, [email protected]