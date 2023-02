La Cage conclut un partenariat avec Boulangerie Ange et ouvre une première franchise en France

BOUCHERVILLE, QC, le 16 févr. 2023 /CNW/ - La Cage est fière d'annoncer que la marque aura désormais une présence en sol français, sa première à l'extérieur du Québec. En effet, l'équipe de La Cage a conclu un partenariat avec Boulangerie Ange, un réseau français de plus de 230 boulangeries, également établit au Québec depuis quelques années. Il s'agit d'une nouvelle d'importance pour La Cage qui souligne ainsi l'exportation internationale de sa marque ainsi que de son concept. En scellant ce partenariat, Boulangerie Ange s'occupera donc du développement et de l'implantation de la marque en France.

Né d'un coup de cœur entre entrepreneurs et de valeurs partagées, ce partenariat permettra le développement rapide de la marque La Cage sur le territoire hexagonal. Ainsi, la première Cage ouvrira ses portes à Bordeaux en juin prochain. L'ancien joueur de rugby Olivier Brouzet, associé à Tom Dupas, se lance dans l'aventure de la franchise et s'occupera d'ouvrir la première Cage française.

« Je cherchais à implanter La Cage en France depuis plusieurs années déjà. Je sais que les Français, tout comme les Québécois, sont des amateurs de sport passionnés. Lorsque j'ai rencontré François Bultel, j'ai tout de suite vu que nous partagions une vision et des valeurs communes. J'ai donc choisi de leur confier, à lui et à ses associés, le développement de notre marque en France. Ils ont un modèle de réussite de la franchise en France et une culture d'entreprise semblable à la nôtre, basée sur le plaisir, la transparence et l'excellence », a expliqué Jean Bédard, président et chef de la direction de Groupe Grandio.

« Je suis littéralement tombé en amour avec le concept de La Cage. Nos marques possèdent de nombreuses similitudes et c'est pourquoi il nous semble évident de nous associer pour ce lancement de la master-Franchise française. C'est la suite plus que logique du développement de Ange : accompagner une marque bien établie au Québec dans son implantation en France en lui ouvrant notre écosystème, nos partenaires et nos secrets de réussite. Je suis certain que La Cage plaira à la clientèle française, avide de nouveaux concepts gastronomiques », a continué François Bultel, co-fondateur et président de Boulangerie Ange.

À propos de Boulangerie Ange

Créé en Provence par François Bultel et ses deux associés Patricia Gaffet et Patrice Guillois, ANGE a choisi de bousculer les codes en capitalisant sur un concept modernisé de boulangerie, café et restauration rapide à la française. Portée par ses 130 franchisés, leurs 2600 collaborateurs au travers des 230 boulangeries en France, l'entreprise née en 2008 capitalise sur ses équipes et la transmission du savoir-faire boulanger. Un vrai succès à la Française pour le réseau Ange : chaque jour, dans chaque boulangerie, 800 clients sont accueillis et 1 300 baguettes vendues en moyenne.

En 2023, Ange poursuit son developpement. Elle prévoit cette année l'ouverture de 30 boulangeries en France et 4 au Canada; l'ouverture de 2 nouvelles écoles de Formation à Paris et Bordeaux après Lille et Aix-en-Provence, sans oublier des projets à moyen terme pour accompagner sa croissance et accroître sa notoriété.

www.boulangerie-ange.fr

À propos de Groupe Grandio

Groupe Grandio rassemble des restaurateurs québécois dans une même entreprise dont la mission est d'être créateurs de bons moments. Le Groupe compte plus de 3800 employés qui œuvrent dans plus de 55 succursales sous les bannières suivantes : La Cage, Cochon Dingue, Lapin Sauté, Ciel!, Paris Grill, Café du Monde, JaJa, Madame Chose, Chez Lionel - Brasserie Française, IRU Izakaya, Crémy Pâtisserie et Moishes. Plusieurs de ces marques ont également une forte présence en épicerie, notamment dans les produits de détails offerts sous forme de prêts-à-manger. À ces activités s'ajoute un volet de traiteur événementiel, de food truck et de boîtes à cuisiner. En plus de ses valeurs humaines présentes à tous les niveaux de l'entreprise, c'est aussi le développement de concepts novateurs et l'excellence de ses opérations qui fait la renommée de Groupe Grandio.

www.grandio.com

