MONTRÉAL, le 15 juin 2023 /CNW/ - Depuis le début juin, Espace pour la vie, via sa Brigade Nature, va à la rencontre du public et offre des animations gratuites dans les espaces publics, partout sur l'île de Montréal et sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Botanique, astronomie, entomologie, écologie et environnement sont autant de thématiques proposées par les équipes des cinq musées d'Espace pour la vie pour inviter le public à découvrir la biodiversité qui se trouve directement dans leur quartier.

En tournée toute l'année !

Espace pour la vie (Groupe CNW/Espace pour la vie)

Les arrêts de la Brigade s'effectueront désormais toute l'année (et non plus seulement l'été), partout sur l'île de Montréal et le territoire de la CMM, dans des lieux publics intérieurs et extérieurs. La Brigade Nature donne l'occasion au public d'en apprendre davantage sur l'archipel de Montréal, sa faune et sa flore, son histoire et la canopée présente sur le territoire métropolitain.

« Notre souhait, en allant à la rencontre de la population dans les quartiers, et particulièrement dans les quartiers défavorisés, est de permettre à un plus grand nombre de gens d'avoir un meilleur accès aux riches contenus de nos musées, magnifiquement vulgarisés par nos équipes de médiation. Aller à la rencontre du public, dans ses milieux de vie, nous permet également de développer notre sensibilité et notre compréhension des freins qui rendent difficile le passage à l'action en faveur de la protection de la nature, et de réfléchir collectivement à des solutions adaptées qui permettent de développer l'autonomie d'agir de chacune et chacun, au bénéfice de toutes et tous », a expliqué Julie Jodoin, directrice d'Espace pour la vie.

« En portant attention à la nature qui les entoure, les citoyennes et les citoyens, accompagnés de nos équipes de médiation, sont encouragés à passer à l'action pour protéger la biodiversité et l'environnement et faire en sorte de mieux vivre en harmonie avec cette si précieuse nature autour de nous », a dit Isabelle St-Germain, directrice de la Biosphère et responsable du projet pour Espace pour la vie.

La Brigade Nature : une belle occasion de se reconnecter à la nature dans des lieux multiples qui sont autant d'espaces pour la vie!

La Brigade Nature d'Espace pour la vie Des animations gratuites pour toute la famille dans des lieux publics Du jeudi au dimanche (annulé en cas de mauvais temps) Consultez le calendrier pour connaître les lieux des prochains arrêts de la Brigade Nature.

En plus de l'appui de la Fondation Espace pour la vie, le volet Brigade Nature du projet La Nature près de chez vous se déploie grâce au soutien de plusieurs partenaires dont le Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole du Secrétariat à la région métropolitaine et Hydro-Québec.

À propos d'Espace pour la vie

Espace pour la vie regroupe le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ces cinq institutions prestigieuses de la Ville de Montréal forment le plus important complexe en sciences de la nature au Canada. Ensemble, elles amorcent un mouvement audacieux, créatif et urbain, où se repense le lien entre l'humain et la nature, et où se cultive une nouvelle façon de vivre.

À propos de la Fondation Espace pour la vie

La Fondation Espace pour la vie contribue au développement philanthropique d'Espace pour la vie pour soutenir les missions scientifiques, éducatives, culturelles, sociales et artistiques de ses cinq institutions : le Biodôme, la Biosphère, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium. Ses valeurs se fondent sur le respect de la biodiversité et l'appréciation des sciences et des arts pour rapprocher l'humain de la nature.

SOURCE Espace pour la vie

Renseignements: pour les médias : Chantal Côté, Espace pour la vie, 514 290-7236, [email protected]