L'organisme de secours transporte par voie aérienne des outils, du personnel et de l'équipement pour aider les familles bouleversées

CALGARY, AB, le 16 août 2023 /CNW/ - La Bourse du Samaritain intervient à la suite des feux de forêt mortels qui ont frappé Hawaï. Hier, le DC-8 de la Bourse du Samaritain a transporté 17 tonnes d'équipement de secours, y compris des lampes solaires, des trousses d'hygiène, des outils et des équipes de bénévoles à Lahania, sur l'île de Maui.

Depuis jeudi dernier, des spécialistes d'intervention en cas de catastrophe de l'organisme humanitaire chrétien international sont sur le terrain pour effectuer des évaluations et assurer la coordination avec les autorités et les partenaires religieux. En plus des fournitures, l'avion transportait du personnel et des bénévoles supplémentaires, y compris le chef de l'exploitation Edward Graham, qui allaient se joindre à l'équipe sur le terrain.

Les incendies catastrophiques, alimentés en partie par les vents violents de l'ouragan Dora, ont entraîné des évacuations d'urgence pour des milliers de personnes, la destruction de maisons et, tragiquement, la perte d'au moins 96 vies. Les efforts de recherche et de sauvetage sont toujours en cours, alors que les familles commencent à reconnaître les graves destructions.

« Ce qui s'est passé à Hawaï n'est rien de moins que dévastateur, a déclaré Franklin Graham, président de la Bourse du Samaritain. Alors que le nombre de décès augmente, mon cœur est brisé pour ceux qui ont perdu des êtres chers et pour les familles qui doivent maintenant entreprendre le long chemin du rétablissement. Je vous invite à vous joindre à moi pour prier pour eux et pour nos équipes de la Bourse du Samaritain qui répondent à la situation au nom de Jésus. »

Au cours des prochains jours, les bénévoles de la Bourse du Samaritain se rendront utiles à Maui, à fouiller les cendres pour aider les résidents à la recherche de souvenirs et d'articles inestimables qui auraient pu survivre aux flammes au moment, alors que le nettoyage commence. En apportant leur aide, ces bénévoles rappelleront aux victimes des feux de forêt que Dieu est avec elles, même dans les tragédies.

