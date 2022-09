La Bourse de Toronto dévoile le palmarès TSX 30 MC de 2022 des émetteurs ayant affiché les meilleurs rendements sur trois ans

Les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles se démarquent dans le classement de cette année

TORONTO, le 15 sept. 2022 /CNW/ - La Bourse de Toronto (TSX) a publié aujourd'hui l'édition 2022 du palmarès TSX 30MC, un classement annuel des 30 sociétés ayant enregistré les meilleurs rendements sur trois ans, selon l'appréciation du cours de leur action ajusté en fonction du dividende. Créé en 2019, le TSX 30 met en lumière les réussites des sociétés inscrites, la robustesse globale des marchés publics diversifiés du Canada, en constante évolution, et la puissance de cet écosystème comme vecteur de croissance pour les émetteurs, les investisseurs et l'économie dans son ensemble.

Des représentants des sociétés du palmarès TSX 30 se joindront à des dirigeants du Groupe TMX pour ouvrir les marchés ce matin à 9 h 30 (HE) afin de célébrer leur réussite.

« Le palmarès TSX 30 de 2022 met en relief le dynamisme dont ont fait preuve nos émetteurs malgré des contextes macroéconomique et géopolitique incertains récemment, et dans des environnements d'exploitation en mutation, note Loui Anastasopoulos, chef de la direction de la Bourse de Toronto et chef, Activités globales de formation de capital, Groupe TMX. Les investisseurs recherchent des sociétés capables d'innover dans leur cœur de métier et au-delà, de transformer leurs façons de faire et de diversifier leurs activités pour assurer leur croissance et leur résilience à long terme. Les lauréates de 2022 montrent la voie à suivre et, en notre nom à tous à la Bourse de Toronto, je les félicite pour leurs réalisations. Nous nous réjouissons d'avance de la suite de ces partenariats. »

Les secteurs de l'énergie et des ressources naturelles du Canada figurent en bonne place dans le palmarès de cette année : 14 des 30 émetteurs sont des sociétés des secteurs du pétrole et du gaz, et huit proviennent du secteur minier.

Voici quelques autres faits saillants du palmarès TSX 30 de 2022* :

Des rendements robustes : rendement ajusté moyen de 301 % sur trois ans, malgré une pandémie mondiale et des défis économiques

: rendement ajusté moyen de 301 % sur trois ans, malgré une pandémie mondiale et des défis économiques Fièrement canadiennes : 90 % des sociétés sont canadiennes, ce qui montre bien la proposition de valeur remarquable des marchés publics canadiens

: 90 % des sociétés sont canadiennes, ce qui montre bien la proposition de valeur remarquable des marchés publics canadiens La croissance commence ici : 50 % des sociétés figurant au classement de cette année ne font pas partie de l'indice composé S&P/TSX*, ce qui témoigne de la diversité des occasions de placement qu'offre le principal marché boursier du Canada

50 % des sociétés figurant au classement de cette année ne font pas partie de l'indice composé S&P/TSX*, ce qui témoigne de la diversité des occasions de placement qu'offre le principal marché boursier du L'écosystème à deux volets du Canada produit des gagnants : 37 % des sociétés du palmarès sont passées par la Bourse de croissance TSX, preuve que les marchés de TMX aident les émetteurs en démarrage à devenir des chefs de file mondiaux

Visitez le www.tsx.com/tsx30 pour connaître les résultats détaillés et la méthode de classement.

Voici le palmarès TSX 30 de 2022 :

Classement Émetteur Symbole Rendement sur 3 ans* 1 Aura Minerals Inc. ORA 683 % 2 Obsidian Energy Ltd. OBE 537 % 3 Crew Energy Inc. CR 470 % 4 Capstone Copper Corp. CS 451 % 5 Lithium Americas Corp. LAC 391 % 6 Advantage Energy Ltd. AAV 391 % 7 Paramount Resources Ltd. POU 383 % 8 Tourmaline Oil Corp. TOU 366 % 9 PyroGenèse Canada inc. PYR 353 % 10 Trisura Group Ltd. TSU 345 % 11 K92 Mining Inc. KNT 337 % 12 NuVista Energy Ltd. NVA 295 % 13 Birchcliff Energy Ltd. BIR 262 % 14 Allkem Limited AKE 257 % 15 MEG Energy Corp. MEG 255 % 16 ECN Capital Corp. ECN 254 % 17 Peyto Exploration & Development Corp. PEY 246 % 18 Aya Or & Argent Inc. AYA 245 % 19 Athabasca Oil Corporation ATH 236 % 20 WELL Health Technologies Corp. WELL 234 % 21 Maxar Technologies Inc. MAXR 227 % 22 Orla Mining Ltd. OLA 220 % 23 Cardinal Energy Ltd. CJ 220 % 24 Pipestone Energy Corp. PIPE 216 % 25 Trican Well Service Ltd. TCW 215 % 26 Baytex Energy Corp. BTE 208 % 27 ARC Resources Ltd. ARX 192 % 28 Groupe IBI Inc. IBG 188 % 29 TFI International Inc. TFII 175 % 30 Perseus Mining Limited PRU 168 %

* Source : Analyse de l'équipe de l'information de marché de la TSX et de la TSXV. D'après l'historique des cours des actions ajustés en fonction des dividendes de S&P Capital IQ. Au 30 juin 2022.

