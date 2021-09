Le principal marché canadien des actions soulignera aujourd'hui la performance des sociétés du TSX 30 lors d'une cérémonie d'ouverture des marchés virtuelle

TORONTO, le 14 sept. 2021 /CNW/ - La Bourse de Toronto (TSX) a publié aujourd'hui le palmarès TSX 30MC, programme phare présentant les 30 sociétés les plus performantes inscrites à la TSX sur une période de trois ans, désignées selon l'appréciation du cours de leur action ajusté en fonction du dividende. Ce classement annuel a pour but de mettre en lumière les réalisations et la réussite soutenue des sociétés de premier ordre inscrites à la TSX tout en soulignant l'étendue et la variété de sociétés qui composent l'écosystème puissant des marchés financiers du Canada.

Des représentants des sociétés du palmarès TSX 30 se joindront à des dirigeants du Groupe TMX pour ouvrir les marchés virtuellement ce matin à 9 h 30 (HE) afin de célébrer leur réussite.

« Les sociétés ouvertes inscrites à nos bourses de classe mondiale jouent un rôle essentiel dans la création d'emplois et la croissance économique. Malgré les périodes difficiles, les sociétés du palmarès TSX 30 de 2021 et plusieurs autres de nos sociétés inscrites de tous les secteurs ont continué à ouvrir la voie en concentrant leurs efforts sur leurs plans d'affaires flexibles axés sur l'avenir et en procurant de la valeur ajoutée à leurs actionnaires, à leurs secteurs d'activité et aux collectivités dans lesquelles elles évoluent », a déclaré Loui Anastasopoulos, président, Formation de capital et chef, Marketing d'entreprise à Groupe TMX. « Au nom de nous tous à la TSX, j'aimerais féliciter les lauréats du palmarès TSX 30 de 2021 pour leur réussite. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec vous et d'appuyer vos succès futurs. »

Parmi les sociétés du palmarès TSX 30 de 2021, quatorze des trente sociétés sont issues du secteur minier et cinq proviennent du secteur des technologies. Bien que ces secteurs soient bien représentés au sein du palmarès TSX 30 de 2021, le classement englobe plusieurs secteurs, ainsi qu'un ensemble varié de sociétés établies et émergentes.

Voici d'autres données importantes sur le classement de cette année :

Au cours des trois dernières années, la capitalisation boursière des sociétés du palmarès TSX 30 s'est appréciée de 248 milliards de dollars, et le rendement moyen ajusté pour les actionnaires s'est chiffré à plus de 300 pour cent.

Un total de 60 pour cent des sociétés du classement ne font pas partie intégrante de l'indice composé S&P/TSX*, ce qui reflète la diversité des occasions de placement sur les principaux marchés boursiers canadiens.

Parmi les 30 sociétés du palmarès TSX 30, 11 sont issues de la Bourse de croissance TSX, ce qui témoigne de la force de l'écosystème de formation de capital à deux niveaux du Groupe TMX.

Palmarès TSX 30 de 2021

Rang Émetteur Symbole Rendement sur

3 ans 1 Aura Minerals Inc. ORA 1125 % 2 Shopify Inc. SHOP 846 % 3 Trisura Group Ltd. TSU 523 % 4 Ballard Power Systems Inc. BLDP 495 % 5 Capstone Mining Corp. CS 433 % 6 Les mines de fer Champion limitée CIA 365 % 7 Les entreprises Goeasy GSY 327 % 8 Orla Mining Ltd. OLA 313 % 9 SilverCrest Metals Inc. SIL 286 % 10 Wesdome Gold Mines Ltd. WDO 283 % 11 Marathon Gold Corporation MOZ 258 % 12 Aya Or & Argent inc. AYA 253 % 13 Victoria Gold Corp. VGCX 251 % 14 EcoSynthetix Inc. ECO 243 % 15 Ivanhoe Mines Ltd. IVN 231 % 16 Real Matters Inc. REAL 214 % 17 GDI Services aux immeubles inc. GDI 212 % 18 AutoCanada Inc. ACQ 212 % 19 Goodfood Market Corp. FOOD 206 % 20 TFI International Inc. TFII 198 % 21 Copper Mountain Mining Corporation CMMC 194 % 22 NioCorp Developments Ltd. NB 188 % 23 Cargojet Inc. CJT 187 % 24 Absolute Software Corporation ABST 183 % 25 TECSYS Inc. TCS 181 % 26 ECN Capital Corp. ECN 178 % 27 Ceridian HCM Holding Inc. CDAY 171 % 28 Pollard Banknote Limited PBL 166 % 29 Ero Copper Corp. ERO 165 % 30 Lithium Americas Corp. LAC 162 %

