La Bourse de Toronto célèbre les 30 ans d'inscription des FNB

TORONTO, le 9 mars 2020 /CNW/ - La Bourse de Toronto (TSX) a souligné aujourd'hui le 30e anniversaire de la création du premier fonds négocié en bourse (FNB) au monde à l'occasion de l'ouverture des marchés en présence d'invités du secteur des FNB au Canada.

Inscrit à la cote en 1990, le premier produit négocié en bourse au monde lié à un indice, appelé Toronto 35 IndexMD Participation Units (TIPSMD), a servi de prototype au FNB contemporain. Ce produit a évolué au fil des ans et est maintenant connu sous la désignation iShares S&P/TSX 60 Index ETF (TSX : XIU). Représentant plus de 9,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion, il s'agit du plus important FNB enregistré au Canada et de l'un des cinq FNB les plus activement négociés à la TSX.

« Nous sommes très fiers d'accueillir des chefs de file du secteur des FNB pour l'ouverture des marchés ici même à la Bourse de Toronto, berceau de ce secteur de placement mondial, a déclaré Loui Anastasopoulos, président, Formation de capital, Groupe TMX. Depuis la création du secteur canadien des FNB il y a 30 ans, TMX demeure un fervent partisan de cet écosystème dynamique florissant composé de fournisseurs et d'investisseurs. Nous sommes impatients de travailler avec nos clients et toutes nos parties prenantes au sein des marchés pour trouver de nouvelles façons d'assurer un avenir où les marchés canadiens resteront progressifs, innovateurs et concurrentiels à l'échelle mondiale. »

Tout au long de la croissance des FNB comme instrument de placement mondial de premier plan, le marché canadien des FNB est demeuré en tête de peloton du secteur. À la fin de 2019, les FNB négociés à la TSX représentaient plus de 201 milliards de dollars en actifs sous gestion et 44 % de l'ensemble des inscriptions à la TSX. Au 29 février 2020, la TSX comptait 732 FNB inscrits à sa cote, dont 135 nouveaux produits lancés depuis janvier 2019. En 2019, 5,9 milliards de parts de FNB y ont été négociées, c'est-à-dire près de 7 % de toutes les opérations de négociation effectuées à la Bourse. Des options sur 42 FNB sont négociées à la Bourse de Montréal, la bourse canadienne de produits dérivés et une filiale en propriété exclusive du Groupe TMX.

Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris la liste complète des FNB inscrits à la TSX, visitez le site tmx.com .

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup.

Ce communiqué de presse ne vise pas à inciter à l'achat de titres inscrits à la Bourse de Toronto et ne doit pas être interprété en ce sens. Le Groupe TMX et ses sociétés affiliées ne cautionnent ni ne recommandent les titres dont il est question dans les présentes. Veuillez obtenir l'avis d'un professionnel pour l'évaluation de titres précis.

Ce communiqué de presse ne vise pas à offrir des conseils en placement ni des conseils juridiques, comptables, fiscaux, financiers ou autres et l'on ne doit pas s'y fier à ces fins.

