La TSX souligne le plus important PAPE du secteur des technologies sur le plan des capitaux réunis dans l'histoire de la Bourse, à l'occasion d'une cérémonie d'ouverture des marchés virtuelle

TORONTO, le 17 sept. 2020 /CNW/ - La Bourse de Toronto (TSX) a annoncé aujourd'hui que les actions de Corporation Nuvei (Nuvei), une société mondiale de solutions technologiques de paiement établie à Montréal, sont négociées à sa cote depuis ce matin sous le symboleTSX : NVEI.

Le financement réuni dans le cadre du premier appel public à l'épargne (PAPE) et du reclassement de titres de Nuvei devrait permettre à la société de mobiliser 700 millions de dollars américains. Il s'agit du plus important PAPE du secteur des technologies au Québec sur le plan des capitaux réunis et de la capitalisation boursière, et du plus important montant réuni par une entreprise de ce secteur inscrite à la TSX.

« La Bourse de Toronto est fière d'accueillir une autre belle réussite canadienne du secteur des technologies et de célébrer la croissance remarquable continue de ce secteur au Québec, a déclaré Loui Anastasopoulos, président de la formation de capital du Groupe TMX. « Notre principal marché boursier permet aux sociétés du secteur des technologies comme Nuvei d'avoir accès aux investisseurs mondiaux et aux capitaux dont elles ont besoin pour atteindre leurs objectifs de croissance. Nous sommes déterminés à soutenir le succès à long terme de sociétés d'avant-garde axées sur la croissance. Au nom de la Bourse de Toronto, nous félicitons l'équipe de Nuvei pour son PAPE. »

Fondée par Philip Fayer, originaire de Montréal, président du conseil et chef de la direction de Nuvei, la société fournit des solutions de paiement aux marchands ainsi qu'aux partenaires de technologie et de distribution, au service de sociétés en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. La société emploie plus de 780 personnes et offre ses services à plus de 50 000 clients dans le monde entier. Nuvei supporte un grand nombre de modes de paiement locaux et alternatifs dans plus de 150 devises avec le soutien de Novacap et la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ).

« Nuvei a été crée dans le but de connecter les propriétaires d'entreprises avec leurs clients, peu importe où et comment ils exercent leurs activités, en aidant les marchands à tirer parti de la technologie pour traiter des opérations de paiement sans heurts, affirme M. Fayer. Nous poursuivons notre croissance à l'échelle mondiale, fiers de représenter nos racines québécoises et de travailler en partenariat avec la TSX pour positionner notre société auprès des investisseurs sur la scène internationale, tout en concentrant nos efforts sur la création de valeur pour les actionnaires, les employés, les partenaires et les clients. »

Plus tôt ce matin, M. Fayer et son équipe ont souligné l'inscription à la cote de Nuvei à l'occasion d'une cérémonie d'ouverture des marchés virtuelle.

Au 31 août 2020, le nombre de sociétés du secteur des technologies inscrites à la cote de la TSX et de la Bourse de croissance TSX était de 211 et leur capitalisation boursière s'élevait globalement à près de 289 milliards de dollars.

