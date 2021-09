La bourse des dérivés du Canada élargit encore son rayonnement mondial en adaptant son horaire de négociation aux marchés de l'Asie-Pacifique afin de répondre à la demande croissante des investisseurs

MONTRÉAL, le 20 sept. 2021 /CNW/ - La Bourse de Montréal (la « MX »), la bourse des dérivés du Canada, a lancé aujourd'hui la nouvelle phase de son projet de prolongation de l'horaire de négociation. Désormais, les investisseurs de la région Asie-Pacifique ont la possibilité de gérer leur exposition aux marchés canadiens et d'exécuter des stratégies intermarchés selon leur heure locale, et ce, presque 24 heures sur 24.

« Nous sommes ravis de lancer cette nouvelle phase de la stratégie de mondialisation de la MX et de continuer à faire progresser nos marchés en répondant à la demande mondiale croissante pour les produits dérivés canadiens, a déclaré Luc Fortin, président et chef de la direction de la Bourse de Montréal et chef, activités globales de négociation, Groupe TMX. Conformément à la tendance du flux des capitaux à l'échelle mondiale, les caisses de retraite en Asie ont augmenté de façon importante leur exposition aux marchés internationaux. Jusqu'à maintenant, le fort degré d'engagement des investisseurs et des participants dans la région nous remplit d'optimisme. Le Canada a pour les investisseurs du monde entier une proposition de valeur intéressante : un accès à des marchés très liquides de calibre mondial et une économie de premier ordre. Désormais, l'horaire de négociation prolongé à la MX nous permettra d'être davantage en phase avec nos homologues mondiaux, d'accroître notre notoriété internationale et, ce faisant, d'augmenter le nombre de clients qui font affaire avec nous. »

Si le projet de prolongation de l'horaire de négociation en 2018 à l'heure locale de Londres a été couronné de succès, les investisseurs de partout dans le monde disposent maintenant d'un meilleur accès aux marchés canadiens. La disponibilité des produits de la MX durant les heures de bureau en Asie permettra aux investisseurs et aux gestionnaires de risque de négocier les produits de référence du Canada sur la base de la valeur relative par rapport à d'autres marchés, dont l'Australie et le Japon. Le projet de prolongation de l'horaire de négociation a également pour but d'accélérer les plans d'expansion mondiale de la MX, grâce à la diversification de son bassin de clients et à l'établissement de nouveaux centres de liquidité.

Les séances de bourse commencent à 20 h (t-1) (HE) (19 h 30 (t-1) (HE) pour la préouverture) et prennent fin à 16 h 30 (HE).

Solution de négociation et de gestion du risque conçue pour les investisseurs à l'échelle mondiale, la prolongation des heures de négociation permet aux clients à l'international d'accéder à la gamme complète de produits dérivés sur taux d'intérêt de la MX, qui comprend le contrat à terme sur le taux CORRA (CRA), le contrat à terme sur acceptations bancaires canadiennes de trois mois (BAX), les contrats à terme de référence sur les obligations du gouvernement du Canada, à savoir les contrats de 2 ans (CGZ), de 5 ans (CGF) et de10 ans (CGB), ainsi que les produits dérivés sur actions comme le contrat à terme standard sur l'indice S&P/TSX 60* (SXF).

Pour plus de précisions, veuillez consulter la page sur l'horaire de négociation prolongée .

