La Bourse de croissance TSX annonce des changements au Programme des sociétés de capital de démarrage

Les changements clés apportés au mécanisme d'inscription le plus populaire de la Bourse ciblent les décideurs

TORONTO, le 1er déc. 2020 /CNW/ - La Bourse de croissance TSX (TSXV) a annoncé des changements à son Programme des sociétés de capital de démarrage (SCD) à l'issue d'une vaste consultation menée auprès de l'ensemble de ses parties prenantes. Le programme des SCD est un mécanisme d'inscription unique offert exclusivement par la TSXV qui représente près de 50 % des nouvelles inscriptions à la TSXV réalisées ces 10 dernières années.

Les nouveaux changements de politique qui prendront effet le 1er janvier 2021 offriront les avantages suivants :

Flexibilité accrue - Ajout de nouveaux territoires, assouplissement des restrictions liées au lieu de résidence, simplification des restrictions touchant les dépenses

- Ajout de nouveaux territoires, assouplissement des restrictions liées au lieu de résidence, simplification des restrictions touchant les dépenses Réduction du fardeau réglementaire - Assouplissement des exigences relatives au placement des titres et à l'approbation des actionnaires, réduction des restrictions touchant les souscriptions effectuées par les membres du groupe professionnel

- Assouplissement des exigences relatives au placement des titres et à l'approbation des actionnaires, réduction des restrictions touchant les souscriptions effectuées par les membres du groupe professionnel Amélioration des modalités économiques - Augmentation de l'investissement de lancement et des honoraires d'intermédiation, raccourcissement de l'entiercement

« Le programme des SCD est un mécanisme d'inscription unique et innovateur adapté aux besoins des sociétés en croissance de tous secteurs, et il constitue la principale source des nouvelles inscriptions à la Bourse de croissance TSX. Nous sommes fiers du succès qu'il connaît depuis longtemps en donnant plus d'occasions aux sociétés d'accéder au capital de croissance, explique Loui Anastasopoulos, président, Formation de capital, Groupe TMX. Le contexte financier canadien continue d'évoluer, et nous sommes conscients de l'importance de collaborer avec nos clients et les parties prenantes afin de veiller à ce que les services et les solutions que nous leur offrons pour assurer leur succès demeurent pertinents. Nous remercions tous nos partenaires du secteur d'avoir travaillé avec nous pour trouver de bonnes façons d'améliorer le programme des SCD et de réaliser ces importants changements de politique. »

Des représentants des comités consultatifs provincial et national se joindront à des membres de la direction de TMX pour ouvrir les marchés ce matin à 9 h 30 (HNE).

Le programme des SCD offre une autre voie d'inscription aux marchés des capitaux en deux étapes qui met les investisseurs ayant une expérience des marchés financiers en contact avec des entrepreneurs dont la société en croissance et en développement a besoin de capitaux et de compétences en gestion de sociétés ouvertes.

Depuis son lancement en 1986, plus de 2 600 SCD ont été créées et au-delà de 2 200 opérations admissibles ont été réalisées. Des sociétés qui étaient auparavant des SCD ont réuni plus de 75 milliards de dollars de capitaux propres à la TSX et à la TSXV. La TSXV tiendra des événements virtuels les 8 et 9 décembre 2020 pour présenter les éléments clés des changements de politique. Pour en savoir plus, visitez le tsx.com/cpc.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX , la Bourse Alpha TSX , La Caisse canadienne de dépôt de valeurs , la Bourse de Montréal , la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com . Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMXGroup .

