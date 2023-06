La Boulangerie Canada Bread résout l'enquête du Bureau de la concurrence sur le pain emballé

TORONTO, le 21 juin 2023 /CNW/ - Au cours d'une audience tenue devant la Cour supérieure de l'Ontario à Toronto aujourd'hui, la Boulangerie Canada Bread, Limitée (ci-après appelée « Canada Bread ») a résolu les allégations portées contre l'entreprise dans le cadre d'une enquête sur le pain emballé menée par le Bureau de la concurrence du Canada (ci-après appelé « le Bureau de la concurrence ») depuis 2016.

Canada Bread paiera une amende de 50 millions de dollars concernant deux augmentations de prix de gros appliquées par Weston Foods (Canada) Inc. (ci-après appelée « Weston ») et Canada Bread il y a plus de dix ans, alors que Canada Bread était détenue en majorité et dirigée par Les Aliments Maple Leaf Inc. (ci-après appelée « Les Aliments Maple Leaf »).

Dans le cadre de l'enquête du Bureau de la concurrence, Weston et Les Compagnies Loblaw Limitée (ci-après appelées « Loblaws ») ont annoncé en 2017 avoir reçu une immunité contre des poursuites pénales en échange de leur coopération avec le Bureau de la concurrence.

Selon les documents judiciaires déposés aujourd'hui, les faits sont les suivants :

En 2007 et en 2010-2011, un ou plusieurs cadres supérieurs de Weston ont conclu quatre arrangements relatifs au prix directement avec le chef de la direction de Canada Bread de l'époque, alors qu'il était également un cadre supérieur des Aliments Maple Leaf;

en 2010-2011, un ou plusieurs cadres supérieurs de ont conclu quatre arrangements relatifs au prix directement avec le chef de la direction de Canada Bread de l'époque, alors qu'il était également un cadre supérieur des Aliments Maple Leaf; Ces arrangements ont mené à une augmentation des prix en 2007, puis une deuxième en 2011;

Au cours de la période en question, Canada Bread était détenue par les Aliments Maple Leaf. La majorité des membres du conseil d'administration de Canada Bread étaient des cadres supérieurs des Aliments Maple Leaf. Sur le plan opérationnel, la plupart des cadres supérieurs de Canada Bread occupaient également des postes de cadres supérieurs aux Aliments Maple Leaf. Canada Bread est demeurée la propriété des Aliments Maple Leaf jusqu'en 2014;

Canada Bread a été rachetée par Grupo Bimbo en 2014. Grupo Bimbo n'a pas été informée de la conduite antérieure et ne l'a pas découverte au cours du processus de vente;

Grupo Bimbo n'a pris connaissance de la conduite qu'en 2017. Sous la propriété de Grupo Bimbo, Canada Bread a fait preuve d'une coopération pleine et constante avec le Bureau de la concurrence.

Par l'entremise de son nouveau propriétaire et de sa nouvelle direction depuis 2014, Canada Bread a coopéré à l'enquête du Bureau de la concurrence, a mis en place des contrôles et un programme de conformité exemplaire. Elle a aussi pris l'initiative de résoudre l'enquête aujourd'hui.

« Sous la direction d'un nouveau propriétaire, Canada Bread s'est engagée à être une partenaire responsable pour ses clients et à faire du pain un aliment accessible et fiable pour les Canadiens. Nous sommes satisfaits d'avoir résolu cette affaire et nous voulons continuer de bâtir sur nos investissements au Canada », a déclaré Alice Lee, vice-présidente de Canada Bread.

Grupo Bimbo envisage toutes les options juridiques à l'encontre de ceux qui sont responsables de la conduite évoquée devant la cour aujourd'hui.

À propos de Boulangerie Canada Bread

Boulangerie Canada Bread est la chef de file de la fabrication et de la distribution de pains et de produits de boulangerie frais. L'entreprise existe depuis plus de 110 ans. Aujourd'hui, elle est fière de nourrir les familles canadiennes avec des produits sûrs et de grande qualité auxquels elles peuvent faire confiance. Les produits de Canada Bread sont fièrement préparés au Canada pour les Canadiens. Ils sont confectionnés dans 17 boulangeries, distribués par 14 centres de vente et offerts dans 191 dépôts à travers le pays. L'entreprise emploie environ 4400 Canadiens.

À propos de Grupo Bimbo

Grupo Bimbo est le plus important investisseur mexicain au Canada. L'entreprise est considérée comme l'une des plus éthiques au monde selon Ethisphere. L'entreprise se consacre à la fabrication de produits nourrissants et vise la durabilité à l'échelle mondiale. Grupo Bimbo opère 215 boulangeries, d'autres usines et environ 1600 centres de vente, situés dans 34 pays en Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique. Ses actions sont cotées à la bourse mexicaine (BMV) sous le symbole « BIMBO ». Sur le marché hors cote aux États-Unis, l'entreprise dispose d'un certificat américain de dépôt de niveau 1, et le symbole de ses actions est « BMBOY ».

SOURCE Boulangerie Canada Bread, Limitée

Renseignements: Boulangerie Canada Bread, relations avec les médias, [email protected]