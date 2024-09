TORONTO, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Canada Bread Company, Limited (« Boulangerie Canada Bread ») a pris des mesures pour protéger ses intérêts financiers et juridiques dans l'affaire de la prétendue fixation des prix du pain. Boulangerie Canada Bread a déposé une Défense et demande entre défendeurs devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario contre Aliments Maple Leaf Inc. (« Maple Leaf ») afin de le tenir responsable des dommages causés à Boulangerie Canada Bread.

Documents connexes VOIR PDF 2023 Statement of Agreed Facts, Canada Bread Company, Limited. (Groupe CNW/Boulangerie Canada Bread, Limitée) Documents connexes VOIR PDF Amended Statement of Defence and Crossclaim of Canada Bread Company, Limited. (Groupe CNW/Boulangerie Canada Bread, Limitée)

Dans la déclaration déposée aujourd'hui, Boulangerie Canada Bread allègue que Maple Leaf n'a pas agi en conformité avec la loi et a violé les dispositions de ses ententes de gestions conclues avec Boulangerie Canada Bread. De 1995 à 2014, à titre d'actionnaire majoritaire, Maple Leaf a nommé des administrateurs pour siéger au conseil d'administration de Boulangerie Canada Bread et a nommé certains des plus hauts dirigeants de Maple Leaf à des postes de direction pour exploiter Boulangerie Canada Bread, et au poste de direction le plus élevé. Maple Leaf a indiqué à Boulangerie Canada Bread que la prestation de services pour Boulangerie Canada Bread se conformerait à l'ensemble des lois applicables.

La déclaration allègue que des dirigeants de Maple Leaf ont dirigé des conduites commerciales anticoncurrentielles, et y ont participé, lesquelles ont fait l'objet d'une enquête par le Bureau de la concurrence du Canada (le « Bureau de la concurrence ») sur la fixation des prix du pain commercial. L'enquête a abouti à l'imposition d'une amende de 50 millions de dollars que Boulangerie Canada Bread a payée en 2023. Boulangerie Canada Bread allègue que Maple Leaf a utilisé Boulangerie Canada Bread comme société-écran de sorte qu'il devienne responsable d'une conduite répréhensible de Maple Leaf.

Boulangerie Canada Bread a déposé cette déclaration pour tenir Maple Leaf responsable de l'ensemble des coûts, dépenses et dommages résultant de cette violation, y compris de ceux liés à l'enquête du Bureau de la concurrence. En outre, dans la mesure où Boulangerie Canada Bread est responsable envers les demandeurs dans le cadre du recours collectif, la déclaration vise Maple Leaf afin d'obtenir compensation et indemnisation.

Grupo Bimbo, propriétaire de Boulangerie Canada Bread depuis 2014, a l'intention de tenir responsables les personnes à l'origine des préjudices qu'il a subis.

À propos de Boulangerie Canada Bread

Boulangerie Canada Bread est la chef de file de la fabrication et de la distribution de pains et de produits de boulangerie frais. L'entreprise existe depuis plus de 110 ans. Aujourd'hui, elle est fière de nourrir les familles canadiennes avec des produits sûrs et de grande qualité auxquels elles peuvent faire confiance. Les produits de Canada Bread sont préparés au Canada pour les Canadiens. Ils sont confectionnés dans 16 boulangeries, distribués par 183 centres de vente et offerts dans 191 dépôts partout au pays. L'entreprise emploie environ 4 000 Canadiens.

À propos de Grupo Bimbo

Grupo Bimbo est la plus grande entreprise de boulangerie-pâtisserie au monde et un important acteur dans le marché des collations. Grupo Bimbo exploite 227 boulangeries et usines et plus de 1 500 centres de vente stratégiquement situés dans 35 pays, en Amérique, en Europe, en Asie et en Afrique. Ses principales gammes de produits comprennent du pain tranché, des pains et petits pains, des pâtisseries, des gâteaux, des biscuits, des croûtons, des muffins anglais, des bagels, des tortillas et des pains plats, et des collations salées, entre autres produits. Grupo Bimbo possède l'un des plus grands réseaux de distribution directe au monde, utilisant plus de 58 000 itinéraires et mobilisant plus de 152 000 associés. Ses actions se négocient à la Bourse mexicaine (BMV) sous le symbole boursier BIMBO, et sur le marché hors cote aux États-Unis avec un American Depositary Receipt de niveau 1, sous le symbole boursier BMBOY.

SOURCE Boulangerie Canada Bread, Limitée

