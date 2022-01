TORONTO, le 26 janv. 2022 /CNW/ - La maison de thés fins, La Bonne Fille , est officiellement lancée aujourd'hui avec sa plateforme de commerce électronique, et présente l'ensemble-cadeau Winter Mélange à Trois qui inclut les saveurs suivantes : Curcuma Sauvage, Chai à la Citrouille et Earl Grey Onctueux. La marque basée au Canada a pour mission d'aider les consommateurs à libérer des moments de plaisir à travers des produits sans culpabilité et vivifiants . Entretenant un esprit romantique, les saveurs et arômes des produits de La Bonne Fille sont faits pour éveiller les sens du consommateur en lui demandant de prendre un moment conscient de pause pour lui-même et d'infuser des moments de luxe et de délicatesse durant sa journée.

Mettant la durabilité à l'avant plan, La Bonne Fille est passionnée d'approvisionnement responsable. Tous les thés fins proviennent de fermes sélectionnées avec soin ayant la plus haute qualité d'ingrédients de partout dans le monde. Tous les mélanges sont faits au Canada avec un contrôle qualité strict et l'accent est mis sur l'excellence du produit.

« Si on se penche sur l'histoire et le folklore du thé, il y a toujours eu quelque chose de romantique et amusant avec celui-ci. J'ai réalisé qu'il y avait une niche dans le marché et une opportunité d'amener un produit qui est différent des traditionnels thés médicinaux et de bien-être qu'on retrouve présentement sur le marché » mentionne Kristin Grad, fondatrice et PDG de La Bonne Fille. « Je suis très heureuse d'amener cette marque sur le marché avec le lancement de notre boutique en ligne et de pouvoir aider les amoureux de thé à savourer une expérience sensorielle complète avec nos produits de sources responsables et durables.

Uniques et remplissables, les emballages de thé de La Bonne Fille sont faits de simple carton rigide avec un revêtement en papier sans lustre, feuille métallique ou cire, ce qui les rends faciles et prêts à recycler. L'emballage de haute qualité semble aussi luxurieux que chaque saveur, tout en démontrant l'engagement de la marque envers le développement durable. Tous les thés sont enveloppés dans un filtre qui est un délicat voile fait de plantes et qui est biodégradable PLA-KNIT, fabriqué en tissant des fibres de PLA pour donner un tissu sans ADN, microplastiques et OGM. La corde de coton et l'étiquette en papier imprimé sont attachées sans utiliser de colle au tissu en PLA en utilisant la technologie de vibrations ultrasoniques, qui fusionne instantanément la corde au tissu. La même technique est utilisée quand le tissu PLA est filé en forme de pyramide, rempli de thé en vrac et scellé durant la production sur la machine à sachets de thés à l'usine de production.

À la suite du lancement de l'ensemble-cadeau Winter Mélange à Trois, la marque procèdera au lancement d'une gamme complète de produits avec 11 nouvelles saveurs en janvier 2022. La liste de toutes les saveurs de La Bonne Fille inclut : Séduction de Myrtille, Chai Sulfureux, Éclat de Rose, Chai à la Citrouille, Curcuma Sauvage, Étreinte de Menthe, Earl Grey Onctueux, Opulence de Camomille et Vanille Veloutée. D'autres mélanges et accessoires pour le thé seront annoncés de manière saisonnière.

De pair avec ce lancement, la marque mettra aussi en marché un roman d'amour exclusif, présenté en série, The Good Girl's Guide To Paris. Vous pouvez vous abonner sur la page de La Bonne Fille Story .

Pour plus d'informations, visitez labonnefilletea.com et suivez les médias sociaux avec @ labonnefilletea .

À PROPOS DE LA BONNE FILLE

La Bonne Fille Fine Tea Company a comme mission de vous aider à libérer des moments de plaisir à travers des produits sans culpabilité et bon pour vous. Faites-vous plaisir avec thés délicieux, luxueux et choisis avec soin pour provoquer des moments de plaisir en savourant chaque gorgée et odeur. Entretenant un esprit romantique la série de saveurs et d'arômes de La Bonne Fille éveillera vos sens. Prenez un moment conscient de pause pour vous-même et infusez des moments de luxe et de romance durant votre journée. Arrêtez. Prenez une gorgée. Soupirez. Wow.

Et pendant que vous attendez que votre thé infuse, plongez dans le plus récent chapitre de notre roman d'amour présenté en série, The Good Girl Guide to Paris. Vous pouvez vous abonner sur la page La Bonne Fille Story.

SOURCE La Bonne Fille

Renseignements: NKPR | Jessica Mallett - [email protected], NKPR | Nathan Marchio - [email protected]