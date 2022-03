Les droits de la personne, les inégalités, l'arrimage à l'objectif de la carboneutralité et la biodiversité sont les principaux thèmes de cette année.

Nos activités de mobilisation ciblent les sociétés Apple, Meta, Walmart, Teck Resources, Microsoft, Pfizer et Nutrien de même que les banques canadiennes.

En 2021, 82 pour cent des entreprises ont eu une « réaction positive » ou une « réaction très positive » au dialogue.

TORONTO, le 16 mars 2022 /CNW/ - Placements NEI (« NEI ») publie aujourd'hui sa liste Focus annuelle, qui répertorie les thèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») auxquels NEI donne priorité pour le dialogue avec des sociétés cette année. La liste Focus regroupe les sociétés que NEI a l'intention de mobiliser à l'égard des enjeux ESG prioritaires des droits de la personne, des inégalités, de la carboneutralité et, une première en 2022, de la biodiversité. De plus, la liste Focus présente un résumé des activités liées aux politiques projetées par NEI et une rétrospective des résultats des activités de l'année précédente.

Ce document est une pièce maîtresse du volet de l'actionnariat actif faisant partie du programme d'investissement responsable de NEI, qui existe depuis longtemps et réunit trois activités principales : le dialogue avec les entreprises, l'exercice du vote par procuration et les propositions des actionnaires. Publiée annuellement depuis 2002, la liste Focus offre aux gestionnaires d'actifs, aux conseillers financiers, aux investisseurs institutionnels et individuels ainsi qu'à d'autres parties prenantes la possibilité de prendre connaissance des progrès accomplis par NEI en vue de l'amélioration de la valeur des placements et de l'édification d'un avenir plus durable.

« Le programme de carboneutralité bénéficie d'une impulsion considérable à l'heure actuelle et le nombre d'entreprises qui prendront des engagements en matière de carboneutralité est appelé à augmenter en 2022 », a indiqué Jamie Bonham, directeur, Engagement auprès des entreprises, Placements NEI. « Or, la crédibilité des engagements pris à l'horizon de 2050 suscite déjà du scepticisme de sorte que les entreprises devront dissiper les craintes en communiquant des cibles à court terme convaincantes et en explicitant des stratégies crédibles sous-tendues par des capitaux importants. Quant à l'enjeu crucial de la biodiversité, nous nous attendons à ce qu'il commence cette année à susciter l'attention qui doit lui être accordée. Nous pensons que la biodiversité occupera une place prépondérante dans notre programme dans un avenir prévisible. »

« Des divisions persistantes, les inégalités grandissantes et l'évolution des risques liés aux droits de la personne représentent les enjeux auxquels les entreprises et les investisseurs doivent faire face -- en particulier dans le contexte actuel de l'attaque que la Russie mène en Ukraine », a observé Michela Gregory, directrice des Services ESG de Placements NEI. « Outre les sous-thèmes liés aux droits de la personne indiqués dans la liste Focus, nous allons de l'avant avec les plans annoncés précédemment pour amorcer le dialogue avec des entreprises qui exercent des activités en Russie ou entretiennent d'autres relations commerciales avec ce pays. C'est un moyen de nous rallier aux efforts déployés sur la scène internationale pour exercer des pressions économiques sur la Russie afin d'appuyer les efforts visant à mettre fin à cette guerre. »

L'approche de NEI en matière d'actionnariat actif intègre des principes et des cadres reconnus à l'échelle internationale, comme les Principes pour l'investissement responsable, les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, les Principes directeurs de l'OCDE et les Objectifs de développement durable de l'ONU.

Quatre thèmes pour 2022

Droits de la personne

Les droits de la personne sont l'épine dorsale de notre société et sous-tendent nos perspectives en matière de justice et d'équité. Il n'est donc pas étonnant que ce sujet demeure un thème central de nos activités d'engagement. L'invasion de l'Ukraine par la Russie montre qu'un nouveau degré d'urgence a été atteint. Les aspects centraux de bon nombre de nos dialogues cette année sont les droits de la personne dans la chaîne d'approvisionnement et les droits numériques. Parmi les sociétés visées par ce thème, citons Amazon, Meta et Walmart.

Inégalités

Nous étudions depuis longtemps les répercussions des inégalités systémiques sur les collectivités, la main-d'œuvre et le milieu des affaires. Nous continuerons d'accorder la priorité à cette question dans nos dialogues, en portant une attention particulière cette année aux quatre domaines suivants : le capital humain; la diversité, l'équité et l'inclusion; la rémunération équitable; et l'accès équitable. Parmi les sociétés concernées par ce thème, citons Johnson & Johnson, Microsoft et Pfizer.

Carboneutralité

L'année dernière a été capitale dans la lutte contre les changements climatiques. Nous prévoyons que 2022 sera une autre année de changements importants. Par conséquent, la transition énergétique et l'atteinte des objectifs de carboneutralité seront au cœur de nos activités d'engagement. Cette année, nos deux principaux domaines d'intérêt sont les engagements en matière de carboneutralité et les plans de transition ainsi que la circularité. Parmi les sociétés concernées par ce thème, citons Magna International, Canadian Natural Resources et les banques canadiennes.

Biodiversité

En 2022, il est encore plus nécessaire de s'attaquer à la perte de biodiversité et de renverser cette tendance. Nous avons fait de la biodiversité un thème important de notre programme d'engagement cette année, et nous avons l'intention de nous concentrer sur deux domaines clés : l'évaluation de l'incidence et de la dépendance, et la déforestation. Parmi les sociétés concernées par ce thème, citons Empire Company, Les Compagnies Loblaw et les banques canadiennes.

En 2021, 82 pour cent des entreprises ont eu une « réaction positive » ou une « réaction très positive » au dialogue

NEI a mené des activités d'engagement actif auprès de 108 entreprises en 2021. Par définition, l'engagement actif correspond à des cas qui ne se limitent pas à la correspondance écrite, où nous sommes en mesure de rencontrer une société à titre d'investisseur principal, de co-investisseur principal ou d'investisseur participant.

« L'an dernier, nous avons observé une nette augmentation du nombre d'entreprises qui ont pris l'initiative de communiquer avec nous pour se renseigner sur la manière de traiter certains enjeux ESG, ce qui est un signe vraiment positif d'une ouverture culturelle grandissante à des points de vue externes », a indiqué Jamie Bonham. « Les entreprises ne reconnaissent pas toutes l'intérêt de cette ouverture, mais elles sont de plus en plus nombreuses chaque année à faire ce constat. »

Engagements auprès des sociétés en chiffres pour 2021

131 sociétés visées par des engagements (29 % de l'actif sous gestion en fin d'année)

108 sociétés visées par un engagement actif

23 sociétés visées par un engagement par correspondance

19 sujets distincts abordés

927 assemblées annuelles où des votes ont été exprimés

11 634 résolutions votées par procuration

4 220 votes contre la direction (36 % du total des résolutions votées par procuration)

380 votes contre des régimes de rémunération en Amérique du Nord (88 % de l'ensemble des votes sur ce sujet)

Liste Focus (pdf)

