La biodiversité est un atout pour le milieu économique québécois, soutient la FCCQ

MONTRÉAL, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) sera présente à la COP15 sur la biodiversité qui se tient dès aujourd'hui et jusqu'au 19 décembre, à Montréal. Elle soutient l'importance de concilier la préservation de la biodiversité et la poursuite d'un environnement d'affaires durable.

« La préservation de la biodiversité interpelle la communauté d'affaires québécoises. Les entreprises reconnaissent l'importance de faire attention à cette richesse naturelle, car elle est au cœur de secteurs économiques phares au Québec. Parmi les exemples qui illustrent cette réalité, c'est peu connu, mais le milieu pharmaceutique a besoin de nombreux ingrédients naturels pour fabriquer des médicaments et des traitements contre le cancer, pour ultimement améliorer grandement notre santé », affirme Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

Le tourisme québécois bénéfice également de l'existence de plusieurs attraits touristiques retrouvés aux quatre coins du Québec, où il y a présence importante de biodiversité.

« De nombreux acteurs économiques et régionaux s'assurent quotidiennement que les activités touristiques soient respectueuses de la préservation de la nature. Pour que les touristes puissent continuer de bénéficier de la beauté des espaces naturels retrouvés dans les différents parcs nationaux québécois, de l'observation des baleines de Tadoussac ou encore des fous de Bassan sur l'île Bonaventure, par exemple », a poursuivi Charles Milliard.

Le défi de concilier l'utilisation de nos forêts et de notre fleuve de manière responsable

La FCCQ rappelle d'ailleurs que notre forêt québécoise permet de concilier l'environnement et l'économie. L'utilisation du bois en tant que matériau contribue significativement à la séquestration du carbone.

« On le constate, les entreprises forestières s'assurent d'une cohabitation efficace entre les aires de production et les aires de protection. La désignation de nouvelles aires protégées doit donc se faire en concertation avec les différents utilisateurs du territoire, dont les entreprises forestières, minières et récréotouristiques. Il serait également important de préserver l'intensité des travaux sylvicoles, afin non seulement d'augmenter les capacités forestières, mais aussi le potentiel de séquestration carbone puisque dès leur croissance, les arbres absorbent notre CO2 », a mentionné Charles Milliard.

L'économie circulaire permet également d'éviter la surexploitation des ressources naturelles, au bénéfice des entreprises mais aussi de la planète. La FCCQ soutient à titre d'exemple que parmi les solutions d'économie circulaire, la biomasse forestière provient souvent de déchets ou de résidus du bois qui émanent de sa production et qui peuvent être utilisés comme source énergétique.

« Il est possible d'avoir un équilibre entre la biodiversité et l'utilisation d'un corridor commercial aussi stratégique en Amérique du Nord, que le fleuve Saint-Laurent. Dans les dernières années, le trafic maritime a augmenté, mais les décès de baleines noires causés par des collisions ont diminué, notamment grâce à des actions réalisées par le secteur maritime. Les entreprises ont besoin de notre fleuve, la nature également et nous croyons en une conciliation soutenable entre les échanges commerciaux et la protection de notre environnement », a conclu Charles Milliard.

À propos de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)

Grâce à son vaste réseau de 123 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant, concurrentiel et durable.





