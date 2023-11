La bibliothèque Maisonneuve est lauréate d'un prestigieux prix décerné par la Fédération des milieux documentaires

MONTRÉAL, le 8 nov. 2023 /CNW/ - La bibliothèque Maisonneuve de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve est fière de recevoir le prix Architecture de bibliothèques et de centres d'archives du Québec 2023 remis par la Fédération des milieux documentaires.

C'est dans le cadre du cocktail d'ouverture du Congrès des professionnels de l'information qui avait lieu le 7 novembre dernier que la bibliothèque Maisonneuve s'est vu remettre le prix d'Architecture de bibliothèques et de centres d'archives du Québec 2023. Rappelons que le 9 juin dernier avait lieu l 'inauguration de la bibliothèque Maisonneuve . Ce projet de longue haleine est le fruit du travail exceptionnel de plusieurs équipes de la ville dont l'équipe de conception coordonnée par EVOQ architecture et des centaines de personnes de tous les corps de métier qui ont contribué au projet au fil des années.

« Je me réjouis de cette belle reconnaissance. Issue de la collaboration entre la Ville de Montréal et le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la bibliothèque Maisonneuve est un exemple unique du mariage entre la préservation du patrimoine et l'accessibilité à la culture et au savoir. Je félicite et remercie EVOQ et tous les artisans et toutes les artisanes qui ont œuvré à ce projet signature », a déclaré Ericka Alneus, responsable de la culture et du patrimoine au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

Située dans un bâtiment centenaire de grande valeur patrimoniale et architecturale, la nouvelle bibliothèque Maisonneuve intègre des éléments contemporains à la structure d'origine, conçus par l'architecte Joseph-Cajetan Dufort, afin de faire coexister l'aspect monumental et sa beauté, avec le confort et la technologie. De plus, ce projet de réhabilitation et d'agrandissement témoigne de l'engagement de la ville en matière d'exemplarité envers la qualité en design et en architecture et la carboneutralité. La bibliothèque Maisonneuve s'inspire des meilleures pratiques issues des bibliothèques d'aujourd'hui et des tendances en matière de bibliothéconomie, de participation publique, d'innovation, de réhabilitation patrimoniale, d'architecture et de design. Ouverte sur la communauté et véritable carrefour culturel et citoyen, la bibliothèque Maisonneuve est aujourd'hui un lieu favorable aux échanges sociaux, à la diffusion culturelle, à la lecture, au savoir et à la découverte des technologies.

Le projet d'agrandissement et de rénovation de la bibliothèque Maisonneuve est rendu possible grâce à l'Entente sur le développement culturel de Montréal conclue avec le gouvernement du Québec.

Le prix Architecture de bibliothèques et de centres d'archives du Québec, remis aux deux ans, a été créé afin de donner de la visibilité et un rayonnement aux réalisations architecturales de bibliothèques et de centres d'archives au Québec. Il est attribué pour un bâtiment neuf, un agrandissement, une rénovation, un recyclage, une conservation ou une restauration patrimoniale. La date d'ouverture du bâtiment au public, soit l'offre effective des services aux usagers, doit avoir eu lieu entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2023.

