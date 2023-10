MONTRÉAL, le 3 oct. 2023 /CNW/ - La Belle et La Bœuf, la célèbre chaîne de restaurants de burgers, est fière d'annoncer son engagement continu à soutenir la recherche sur le cancer du sein tout au long du mois d'octobre. Cette année, La Belle et La Bœuf est heureuse de présenter à nouveau son initiative sincère dans les 16 restaurants La Belle et La Bœuf du Québec, avec de nouveaux ajouts excitants, qui visent tous à recueillir des fonds pour la Fondation du cancer du sein du Québec.

Dans un effort continu pour contribuer à cette importante cause, La Belle et La Bœuf remettra généreusement à la Fondation du cancer du sein du Québec une partie des profits de chaque burger vendu au cours du mois d'octobre. Pour symboliser leur solidarité, leurs légendaires burgers seront garnis de pains roses vibrants, faits de colorants naturels, à l'exception de quelques options du menu. Chaque bouchée permettra à la communauté de faire un pas de plus dans la lutte contre le cancer du sein.

Pour les amateurs de bière, le restaurant offrira fièrement la bière sans alcool Petite Bourgogne de Brasseur de Montréal. Ils sont également ravis de présenter un nouveau cocktail, « Montre-moi tes Bulles », spécialement conçu en collaboration avec Pink Witney. Pour ceux qui recherchent une option sans alcool, ils proposeront également le mocktail « La Belle en Rose ». Sirotez ces breuvages en sachant qu'ils soutiennent une grande cause, puisqu'un pourcentage des ventes est versé à la recherche sur le cancer du sein.

En 2022, la communauté s'est mobilisée et, grâce au soutien des clients et des partenaires, la marque a récolté la somme incroyable de 30 077,00 dollars. Cette année, ils sont déterminés à dépasser cette étape et à avoir un impact encore plus important.

« Nous sommes ravis de rendre nos emblématiques pains à hamburger roses pour le Mois de la sensibilisation au cancer du sein », a déclaré Vlad Ciobanu, vice-président du marketing chez Foodtastic. « Notre communauté a toujours été d'un soutien incroyable, et c'est notre façon de redonner et de montrer que nous sommes unis dans notre engagement à lutter contre le cancer du sein au Québec. »

« Nous entamons notre troisième année de partenariat avec la fondation, et nous continuons à forger une relation durable avec elle. Cette campagne revêt une grande importance pour toute notre équipe. »

L'enthousiasme ne s'arrête pas à leurs délicieux plats. Cette année, ils remettent au goût du jour le jeu « Montre-moi tes Boules ». Lorsqu'un don est fait au restaurant, le client a la possibilité de montrer ses talents de souffleur de bulles. Le client qui aura fait la plus grosse bulle de gomme à mâcher se verra attribuer un grand prix, ce qui rendra sa contribution encore plus gratifiante. Il y aura un gagnant par succursale.

La Belle et La Bœuf s'engage à soutenir la recherche sur le cancer du sein et à sensibiliser la population. Joignez-vous à La Belle et La Bœuf tout au long du mois d'octobre pour recueillir des fonds, vous amuser et faire une différence significative dans la vie des personnes touchées par le cancer du sein.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les initiatives d'octobre et sur la façon dont vous pouvez participer, veuillez consulter le site https://belleetboeuf.com.

À propos de la Fondation du cancer du sein du Québec

La Fondation du cancer du sein du Québec est le seul organisme philanthropique à s'assurer que les retombées de ses investissements dans la recherche sur le cancer du sein demeurent au Québec. Depuis 1994, elle a recueilli plus de 57,5 millions de dollars qu'elle a investis dans la recherche de pointe et dans la défense des intérêts des personnes atteintes de cancer du sein et de leurs proches. Par la recherche et l'innovation, le soutien et l'éducation, elle s'assure que les personnes atteintes et leurs proches demeurent au cœur de sa mission. Familles, chercheurs, bénévoles et donateurs partagent tous le même espoir : augmenter le taux de survie des personnes touchées par le cancer du sein grâce à un véritable remède. Suivez la FCSQ sur les médias sociaux via Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

À propos de La Belle et La Bœuf

Chef de file dans le monde des burgers, La Belle et La Bœuf offre un menu unique avec des ingrédients de première qualité. Fabriqué à partir d'épaule de bœuf Certified Angus 100 % naturel, leur viande n'est jamais congelée et sans ajout d'hormones. Chaque bouchée sera une expérience mémorable.

La Belle et La Bœuf est le premier restaurant au Canada à intégrer la mixologie et les jeux de table. Il offre une variété de cocktails à base d'alcool de première qualité concoctés par nos experts. Pour plus d'information, visitez le belleetboeuf.com.

