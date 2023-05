LA BAIE D'HUDSON ORGANISE UN ÉVÉNEMENT BEAUTÉ DE 4 JOURS EN SOUTIEN À SA CHARTE POUR LE CHANGEMENT

TORONTO, le 10 mai 2023 /CNW/ - Beauté et générosité sont « LE » couple de l'heure à La Baie d'Hudson avec le début, aujourd'hui, de l'événement beauté promotionnel le plus attendu de la saison. À l'achat d'un billet à 5 $, les adeptes de beauté qui ont le cœur sur la main profitent d'un rabais exclusif de 15 % sur les cosmétiques et les parfums admissibles. Cette promotion est en vigueur une seule journée en ligne, et jusqu'au 13 mai en magasin. La totalité du produit de la vente de billets servira à soutenir la Charte pour le changement de la Fondation La Baie d'Hudson, une initiative visant à accélérer l'équité raciale au Canada.

En plus d'économies irrésistibles, la clientèle aura aussi accès à un large éventail d'activités et d'expériences enlevantes en magasin : personnalisation de flacons de parfum par la peinture ou la gravure, conseils et tutoriels offerts par des experts de l'industrie, lancements de nouveaux produits, cadeaux avec achat et bien plus seront aussi au rendez-vous. De plus, en prenant part à l'événement en magasin, la clientèle peut scanner un code QR à la caisse et ainsi courir la chance de remporter une séance de magasinage d'une valeur de 5000 $ à La Baie d'Hudson1.

1 Aucun achat requis. Des restrictions s'appliquent. Visitez labaie.com pour obtenir de plus amples renseignements ou pour consulter le règlement du concours.

À PROPOS DE LA FONDATION LA BAIE D' HUDSON

La Fondation La Baie d'Hudson est un organisme de bienfaisance enregistré qui lutte contre les inégalités raciales en investissant dans des possibilités de formation et d'accès à l'emploi et à l'autonomie pour les peuples autochtones, les Noirs et les personnes de couleur. En 2021, la Fondation La Baie d'Hudson a lancé la Charte pour le changement de la Fondation La Baie d'Hudson , un engagement de 30 millions de dollars sur 10 ans pour accélérer l'équité raciale dans les communautés de partout au pays. En s'associant à des organismes qui accomplissent un travail essentiel dans trois secteurs vitaux, la Fondation La Baie d'Hudson finance des programmes et des initiatives qui apportent des changements significatifs et durables.

À PROPOS DE LA BAIE

La Baie d'Hudson aide les gens d'ici à profiter pleinement de la vie avec style. Exploitant labaie.com et son Marché, l'une des plus importantes plateformes style de vie haut de gamme au pays, ainsi qu'un réseau de 84 magasins d'un océan à l'autre, La Baie d'Hudson s'est bâti une réputation de qualité et de style grâce à un assortiment incomparable de vêtements, de mode maison, de produits de beauté, de concepts de restauration et bien plus. Suivez-nous sur les médias sociaux : Instagram , Facebook , Twitter et TikTok .

La Baie d'Hudson fait partie du portefeuille de marques de HBC. Constituée en 1670, HBC est la plus ancienne société commerciale en Amérique du Nord. Les rayures emblématiques sont une marque déposée de HBC.

SOURCE la Baie d'Hudson

Renseignements: PERSONNES-RESSOURCES POUR LES MÉDIAS : Lauren Polyak, Directrice principale, Relations publiques, [email protected]