NINGDE, Chine, 15 déc. 2023 /CNW/ -- Le 15 décembre, le jury international d'AUTOBEST a annoncé que la batterie Shenxing de CATL, après avoir été élue par les membres du jury de 31 pays européens, avait remporté le prix TECHNOBEST 2024. Il s'agit de la première fois qu'un produit de batterie remporte le prix TECHNOBEST. CATL est la première entreprise basée en Chine à remporter ce titre.

AUTOBEST, qui compte parmi les jurys automobiles les plus prestigieux d'Europe, décerne des récompenses depuis 2001. Le jury a reconnu la batterie Shenxing pour son innovation perturbatrice : « CATL a lancé Shenxing, la première batterie au lithium-fer-phosphate (LFP) 4C à chargement superrapide au monde, capable d'offrir une autonomie de 400 km avec une charge de 10 minutes, ainsi qu'une autonomie de plus de 700 km avec une seule charge complète. Shenxing devrait réduire considérablement l'anxiété des utilisateurs de véhicules électriques et ouvrir une ère de super-recharge pour les véhicules électriques (VE). En se concentrant sur la nature même de l'électrochimie, CATL poursuit son innovation en matière de matériaux, d'électrochimie et de structure de système de manière globale, en atteignant un chargement super-rapide, une densité d'énergie élevée et un haut niveau de sécurité, le tout de manière créative. Shenxing va au-delà des limites du rendement de la chimie lithium-fer-phosphate, chef de file de l'innovation dans l'industrie des batteries. »

« CATL, dirigé par son fondateur Robin Zeng, est un phénomène dans l'industrie des batteries, avec ses nombreuses technologies de pointe. La plus récente, Shenxing, représente une autre révolution unique à CATL au profit des clients du monde entier. Ces derniers bénéficieront d'un temps de recharge beaucoup plus rapide, d'une meilleure densité énergétique et d'un haut niveau de sécurité », a déclaré Dan Vardie, fondateur et président d'AUTOBEST.

La batterie de Shenxing a été lancée en août de cette année et sera produite en série d'ici la fin de l'année. À ce jour, CATL a établi une coopération avec divers équipementiers pour approvisionner la batterie de Shenxing, notamment NETA, CHERY, BAIC BJEV, JIDU, VOYAH et d'autres. Les véhicules électriques équipés de batteries Shenxing seront offerts sur le marché au premier trimestre de 2024.

Chaque année, le jury d'AUTOBEST sélectionne les récompenses au moyen de tests complets, y compris des séances de conduite sur la route et sur la piste, qui sont les ensembles les plus complexes et les plus complets des médias automobiles contemporains. AUTOBEST a établi plusieurs distinctions, chacune représentant une reconnaissance primordiale dans son domaine particulier. Parmi ces distinctions, TECHNOBEST occupe une position prééminente en tant que prix le plus ancien, le plus authentique et traditionnellement vénéré. Il est spécialement consacré à la reconnaissance et à la célébration des technologies de pointe dans l'industrie automobile.

Le jury d'AUTOBEST remet chaque année des prix dans un pays européen différent. Le 23e gala de remise des prix AUTOBEST aura lieu en mai 2024 à Luxembourg.

SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited

