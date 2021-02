En avril 2020, la Fondation canadienne des femmes a lancé diverses initiatives, notamment celle axée sur l'amélioration de la sécurité financière des femmes pendant la pandémie, afin d'aider les fournisseurs de services dans l'ensemble des provinces et territoires à répondre aux besoins les plus pressants et de s'assurer que les programmes menacés de fermeture temporaire ou permanente puissent rester en activité. Ces programmes ont été créés pour venir en aide au nombre disproportionné d'organismes canadiens d'aide aux femmes dont les activités sont perturbées en raison de la pandémie. Un sondage mené par la Fondation canadienne des femmes indique que 88 % des organismes qui offrent des services aux femmes se disent préoccupés par l'impact de la pandémie sur leur capacité à maintenir leurs activités.

Le don de la Banque Scotia servira plus particulièrement à soutenir les organismes qui favorisent le développement des compétences des femmes et des jeunes filles.

« La Banque Scotia sait à quel point l'élimination des barrières à l'avancement peut libérer le potentiel professionnel des gens, » souligne Meigan Terry, première vice-présidente, Communications mondiales et Impact social à la Banque Scotia. « Grâce au don de la Banque Scotia, la Fondation canadienne des femmes pourra soutenir les organismes qui aident les femmes et les filles défavorisées partout au Canada à développer les capacités qui favoriseront leur succès financier. »



Le don de la Banque Scotia servira à soutenir les organismes à fort impact suivants :

« La pandémie a eu des effets dévastateurs sur la situation économique des femmes. Nous avons plus que jamais besoin de programmes qui aideront les femmes à passer d'un travail à temps partiel à faible salaire à un poste permanent et valorisant qui leur permettra de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs personnes à charge. Les investissements comme celui consenti par la Banque Scotia arrivent à un moment crucial et peuvent littéralement transformer des vies » affirme Paulette Senior, présidente et directrice générale de la Fondation canadienne des femmes.

Le don de la Banque Scotia à la Fondation canadienne des femmes et à ses organismes partenaires constituera une part importante de ScotiaINSPIRE, une initiative de la Banque qui permettra de distribuer 500 millions de dollars sur dix ans pour développer la résilience économique des groupes les plus défavorisés. Par l'entremise de ScotiaINSPIRE, la Banque Scotia appuiera des programmes et s'associera à des organismes qui fournissent des outils pour améliorer la réussite scolaire, les perspectives d'emploi, la faculté de s'adapter aux changements et la probabilité d'avoir du succès financier.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site www.banquescotia.com et suivre le fil Twitter @ScotiabankViews.

À propos de la Fondation canadienne des femmes

La Fondation canadienne des femmes est un chef de file du mouvement pour l'égalité des genres au Canada. Par le financement, la recherche, la défense des intérêts des femmes et des filles, et le partage des connaissances, nous nous efforçons d'opérer un changement systémique. Nous aidons les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre à échapper à la violence, sortir de la pauvreté, prendre confiance et accéder au leadership. Depuis 1991, nos généreux donateurs et collaborateurs ont investi plus de 130 millions de dollars pour financer plus de 2 000 programmes qui transforment des vies partout au Canada.

