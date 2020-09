La Banque Scotia verse 600 000 $ à Indspire(MC) pour appuyer les programmes visant à assurer un meilleur avenir aux jeunes Autochtones du Canada

TORONTO, le 28 sept. 2020 /CNW/ - Dans le cadre de son engagement à soutenir l'inclusion économique pour l'avenir de tous, la Banque Scotia annonce aujourd'hui un don de 600 000 $ à Indspire - le plus important organisme de bienfaisance canadien dirigé par des Autochtones et servant les Autochtones - pour aider les jeunes inuits, métis et membres des Premières Nations du Canada.

Le don de la Banque Scotia sera axé sur l'éducation financière et culturelle, ainsi que l'accès au réseautage, à l'encadrement et au mentorat nécessaires pour accroître la prospérité et le développement économique durable, et faciliter le passage aux études postsecondaires et au marché du travail.

« Indspire, c'est reconnu, a un impact profond et positif sur la vie des futurs leaders du Canada, explique Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Notre engagement permettra à Indspire de poursuivre ses initiatives porteuses de changement durable auprès des Autochtones dans les domaines de l'éducation, des arts, de la culture, des affaires, de la santé, du droit et du service public, tout en assurant la disponibilité de bourses pour aider les jeunes Autochtones du Canada à atteindre leurs buts. »

La Banque Scotia appuie Indspire et ses initiatives depuis 1996. Indspire offre divers prix et programmes pour inciter les jeunes Autochtones à poursuivre leurs études en vue de développer tout leur potentiel. Cette organisation œuvre aussi à sensibiliser les leaders, les organisations et les particuliers à l'importance de la poursuite des études, de la réussite et de la réalisation des rêves des jeunes Autochtones.

« Ce nouvel investissement aidera grandement les étudiants inuits, métis et membres des Premières Nations à développer leur potentiel par les études et la formation, pour ensuite en faire bénéficier leur communauté et apporter des changements positifs au Canada, explique Roberta Jamieson, présidente et chef de l'exploitation d'Indspire. Nous sommes reconnaissants à la Banque Scotia d'investir dans les réalisations et les études des Autochtones. »

La Banque Scotia appuie les communautés autochtones depuis longtemps; elle a d'ailleurs été la première banque à charte du Canada à ouvrir une succursale dans une communauté autochtone. Elle a la distinction Or du Progressive Aboriginal Relations (PAR) décernée par le Conseil canadien pour le commerce autochtone - il s'agit du plus haut niveau de distinction accordé aux entreprises qui ont des programmes et des politiques efficaces pour soutenir les communautés et les entreprises autochtones - et elle a récemment mis en place une formation obligatoire auprès de ses employés sur les compétences culturelles liées aux peuples autochtones.

Témoignant de son soutien envers les communautés autochtones, la Banque Scotia a créé plusieurs espaces commémoratifs Downie-Wenjack pour favoriser la réconciliation entre les Autochtones et non-Autochtones.

À propos d'Indspire

Indspire est un organisme de bienfaisance autochtone national qui investit dans l'éducation des peuples autochtones pour le bénéfice à long terme de ces personnes, de leur famille, de leur communauté, et de tout le Canada. Avec le soutien de ses partenaires lui offrant du financement, Indspire offre des prix, des programmes et des ressources pour aider les étudiants inuits, métis et membres des Premières Nations à développer tout leur potentiel. Fort de sa mission et de son mandat, le programme North Star d'Indspire vise à ce que, en une génération, tous les étudiants autochtones obtiennent leur diplôme. En 2019-2020, Indspire a remis 5 124 bourses totalisant plus de 17,8 millions de dollars à des étudiants autochtones de tout le Canada. Pour en savoir plus, consultez le site indspire.ca.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le https://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.http://www.scotiabank.com/

