TORONTO, le 12 août 2024 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui le renouvellement du soutien de ScotiaINSPIRE à la Fondation pour l'aide à l'enfance du Canada en vue du déploiement de son programme L'école, c'est pour moi dans l'ensemble du pays. L'investissement de 900 000 $ sur trois ans aidera 1 600 jeunes pris en charge par le système de protection de l'enfance au Canada à continuer de fréquenter l'école secondaire, à obtenir leur diplôme et à poursuivre leurs études.

Le programme L'école, c'est pour moi soutient des jeunes confrontés à des circonstances personnelles difficiles et les encourage à terminer leurs études secondaires et à faire des études postsecondaires. Il leur donne accès à des outils et des ressources qui contribuent à améliorer leur expérience éducative, notamment du tutorat, du mentorat, des technologies, un transport, des activités parascolaires et des bourses d'études.

Le soutien accordé par ScotiaINSPIRE à la Fondation pour l'aide à l'enfance du Canada permet à cette dernière de faire équipe avec dix nouveaux organismes qui déploieront le programme L'école, c'est pour moi partout au pays, en particulier des organismes dirigés par des Autochtones qui se consacrent aux jeunes. Le programme était déjà lancé en Colombie-Britannique et en Alberta, et le sera maintenant en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec et au Nouveau-Brunswick.

« Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec la Fondation pour l'aide à l'enfance du Canada afin d'offrir aux jeunes le soutien dont ils ont besoin pour surmonter les obstacles qui les empêchent d'obtenir leur diplôme, a déclaré Meigan Terry, première vice-présidente et cheffe, Durabilité, Impact social et Communications à la Banque Scotia. Notre initiative de solidarité sociale ScotiaINSPIRE nous amène à soutenir des initiatives telles que le programme L'école, c'est pour moi, qui s'inscrit dans notre engagement à améliorer la vie des jeunes en leur donnant les moyens de poursuivre leurs études. »

« Nous sommes extrêmement reconnaissants à la Banque Scotia pour son investissement soutenu dans l'aide aux enfants et aux jeunes visés par les services de protection de l'enfance, affirme Jeffrey Schiffer, directeur de l'impact, Fondation pour l'aide à l'enfance du Canada. Ces jeunes sont confrontés à des défis uniques qui restreignent leur capacité à accéder aux études postsecondaires et à les terminer. Les traumatismes vécus, notamment intergénérationnels, les ressources inadéquates en matière de logement, les problèmes de santé mentale et l'absence d'un réseau stable d'adultes qui les soutiennent sont autant d'obstacles importants. Les programmes comme L'école, c'est pour moi jouent un rôle essentiel, car ils offrent aux jeunes ayant affaire aux services de protection de l'enfance les ressources et le soutien nécessaires à la construction d'un avenir stable et fructueux. L'engagement continu de la Banque Scotia permet à la Fondation et à nos partenaires, de continuer à avoir un impact significatif en changeant les choses de façon durable dans la vie des jeunes les plus vulnérables au Canada. »

ScotiaINSPIRE est la stratégie d'impact social de la Banque Scotia dans le cadre de laquelle elle investit 500 millions de dollars sur dix ans pour encourager la poursuite d'études secondaires et postsecondaires et éliminer les obstacles à l'avancement professionnel. ScotiaINSPIRE investit également dans des programmes visant à favoriser l'inclusion économique des personnes nouvellement arrivées au pays, à revaloriser les langues et cultures autochtones, ainsi qu'à combler des besoins urgents et fondamentaux, notamment l'accès à de l'eau, à de la nourriture, à un logement et à des soins médicaux. Depuis son lancement en 2021, le programme a fourni 102 millions de dollars en financement à 200 organismes de partout dans le monde, aidant ainsi des personnes et des groupes défavorisés à traverser 1,6 million de moments critiques1.

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (au 30 avril 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

La Fondation pour l'aide à l'enfance du Canada est le principal organisme de bienfaisance au pays qui se consacre à l'amélioration de la vie des enfants, des jeunes et des familles ayant affaire au système de protection de l'enfance. Elle collecte des fonds, et subventionne et développe des programmes et des services à fort impact en partenariat avec 114 organismes de services à l'enfance et à la jeunesse dans tout le pays. L'année dernière, la Fondation a soutenu plus de 16 000 enfants, jeunes et familles. Information supplémentaire : https://cafdn.org/fr/

_______________________ 1 Les moments critiques sont des situations où une personne ou un groupe a reçu du soutien, une formation ou des ressources dans le cadre d'un programme rendu possible par un financement de ScotiaINSPIRE. Ces moments sont comptabilisés proportionnellement au financement octroyé par ScotiaINSPIRE pour la période, le programme ou l'investissement total à ce jour précisé, selon le cas.

Relations avec les médias : Amarra Mohamed, [email protected], 647-534-1853