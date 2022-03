TORONTO, le 8 mars 2022 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'annoncer aujourd'hui qu'elle déploie L'initiative Femmes de la Banque ScotiaMD au Costa Rica. Actuellement offerte en Amérique du Nord et en Jamaïque, cette initiative s'appuie sur ses succès antérieurs pour offrir un programme sur mesure aux femmes à la tête d'entreprises au Costa Rica.

L'initiative procure un accès impartial au capital ainsi que des solutions et produits personnalisés aux entreprises détenues ou dirigées par des femmes de tout le pays. Voici quelques-unes des offres spécialement conçues :

Réduction pouvant aller jusqu'à 50 % sur les taux de prêts, pour les entreprises dirigées par des femmes qui ne répondent pas aux critères de la loi sur les banques de développement ( Development Banking Law) .

. Programme en ligne d'une durée de quatre mois pour 150 femmes en collaboration avec Grupo SET Consulting, une prestigieuse chaîne internationale qui se spécialise dans les PME.

Collaboration avec l'ALAS (Association for Leadership and Social Advancement) pour concevoir une série de documents d'information et de formation destinée à nos clientes et portant sur le leadership.

« Après avoir déployé l'initiative en Jamaïque, nous sommes ravis de l'offrir au Costa Rica pour procurer aux femmes de ce pays les ressources dont elles ont besoin pour propulser leur entreprise vers de nouveaux sommets, explique Ignacio Deschamps, chef de groupe, Opérations internationales et Transformation numérique, Banque Scotia. Avec ce programme, nous répondons à un besoin au Costa Rica, puisque nous créons des occasions pour faciliter l'essor d'entreprises dirigées par des femmes. Nous sommes fiers de contribuer à supprimer les obstacles auxquels les femmes font face pour le financement de leur entreprise. »

Lancée en décembre 2018, L'initiative Femmes de la Banque Scotia est un programme complet ayant pour objectif d'améliorer les perspectives économiques et professionnelles des clientes de la Banque Scotia qui s'identifient comme des femmes ou des personnes non binaires en leur offrant un accès à du capital et à des solutions personnalisées, ainsi qu'en leur proposant de la formation spécialisée sur mesure, des services-conseils et du mentorat pour donner à chacune les moyens de prospérer à sa manière.

Depuis son lancement, l'initiative compte de nombreuses réalisations, notamment :

Investissement de plus de 3 milliards de dollars dans le financement d'entreprises détenues et dirigées par des femmes au Canada .

. Déploiement aux Services bancaires et marchés mondiaux et à la Gestion de patrimoine mondiale, et expansion internationale, avec le lancement en Jamaïque cette année et dans d'autres pays d'Amérique latine sous peu.

patrimoine mondiale, et expansion internationale, avec le lancement en Jamaïque cette année et dans d'autres pays d'Amérique latine sous peu. Participation de près de 7 000 entrepreneures au Canada à des séances de mentorat.

à des séances de mentorat. Lancement du portail numérique de L'initiative Femmes de la Banque Scotia en collaboration avec Shopify, Google Canada, Pinterest, LinkedIn, Facebook et HubSpot, qui offre de précieuses ressources pour aider les femmes entrepreneures à affronter les périodes d'incertitude économique.

Formation de plus de 500 employés en contact avec la clientèle sur la façon d'outiller leurs clientes pour qu'elles prennent en main leur avenir financier.

Intégration de l'initiative à plusieurs de nos grands secteurs d'activité, soit les Services bancaires et marchés mondiaux (SBMM), la Gestion de patrimoine mondiale (GPM) et les Opérations internationales (OI)

L'engagement de la Banque Scotia envers l'égalité des genres, l'autonomisation économique et l'inclusion des femmes se manifeste de plusieurs façons dans les différentes collectivités qu'elle sert, au cours de la Journée internationale des femmes et tous les jours de l'année :

Alors que le peuple ukrainien, en particulier les femmes et les familles, continue de souffrir des effets de la crise humanitaire, la Banque Scotia a fait un don au Fonds de secours : Crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge pour venir en aide aux personnes touchées par les conflits qui secouent l' Ukraine et les pays voisins.





de la Croix-Rouge pour venir en aide aux personnes touchées par les conflits qui secouent l' et les pays voisins. La Banque Scotia s'engage à accroître la représentation des femmes à des postes de haute direction dans le cadre de ses efforts pour constituer un effectif inclusif. Au 31 janvier 2022, 42 % des postes de vice-président et d'un échelon supérieur au Canada étaient occupés par des femmes, une hausse de 11 % depuis 2013. À l'extérieur du Canada , la proportion des femmes à ces postes a augmenté de 16 % depuis 2013 pour s'établir à 27 %. À l'échelle mondiale, cette proportion est de 37 %, et la Banque poursuit ses efforts en vue de porter à 40 % la proportion de femmes occupant la vice-présidence ou un poste d'un échelon supérieur partout dans le monde d'ici 2025.





L'équité salariale fait partie de notre engagement en matière d'égalité des genres et de prise de décisions non discriminatoires. Nous effectuons chaque année une analyse approfondie des données sur les genres et la rémunération de nos unités fonctionnelles au Canada pour nous assurer d'offrir une rémunération équitable, conformément à notre engagement en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. Nous avons déployé des efforts en 2021 pour combler l'écart salarial entre les genres, notamment en rajustant le salaire de certains groupes d'employés.





et bien d'autres. Les efforts de la Banque Scotia pour prioriser l'égalité des genres et une culture inclusive ont été salués partout dans le monde :

Palmarès Aequales PAR : La Banque Scotia figure au palmarès PAR LATAM de la firme de conseils Aequales pour chacun des quatre pays de l'Alliance du Pacifique. Ce palmarès évalue annuellement les avancées concrètes au chapitre de l'égalité des genres, puis souligne les organisations les plus équitables dans chaque pays et fait la promotion des bonnes pratiques d'emploi en Amérique latine. La Banque Scotia se classe au 1 er rang au Chili, au 3 e rang au Pérou, au 4 e rang au Mexique et au 2 e rang en Colombie (entreprise de 0 à 200 employés). Elle a aussi reçu la mention honorable « meilleur de sa catégorie » dans la catégorie des services financiers au Mexique et en Colombie.

Parmi les meilleurs employeurs de la diversité au Canada : La Banque Scotia fait partie des meilleurs employeurs de la diversité au Canada en 2022 selon Mediacorp Canada Inc. qui organise le concours annuel des 100 meilleurs employeurs du Canada . Sont reconnus les leaders du pays qui créent des milieux de travail inclusifs pour les cinq groupes définis : femmes; minorités visibles; personnes handicapées; des Autochtones; lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres (LGBT).





À propos de L'initiative Femmes de la Banque Scotia

L'initiative Femmes de la Banque Scotia est un programme phare conçu pour accroître les perspectives économiques de nos clientes qui s'identifient comme des femmes ou des personnes non binaires, afin qu'elles réussissent aujourd'hui et demain. Cette offre globale et unique, en constante expansion, aide des milliers de femmes à réaliser leurs ambitions professionnelles et à bâtir leur avenir financier en leur assurant l'accès impartial au capital et à des solutions personnalisées, ainsi qu'en leur proposant une formation spécialisée sur mesure, du mentorat et des services-conseils complets. Que ce soit en aidant les femmes à mener plus loin leur carrière ou leur entreprise, en favorisant la collaboration avec des leaders et des entreprises valorisant l'inclusion, en assurant aux entreprises détenues ou dirigées par des femmes l'accès impartial au financement ou en aidant les femmes à prendre les rênes de leurs finances, l'initiative supprime les barrières et aide les femmes à réussir à leur manière. Pour en savoir plus, visitez le www.initiativefemmesbanquescotia.com.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

