La Banque Scotia signe une entente définitive qui réduira son investissement en Thaïlande

TORONTO, le 8 août 2019 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu avec ING Groep N.V., Thanachart Bank Public Company Limited (« TBank ») et TMB Bank Public Company Limited (« TMB ») des accords faisant suite dans une large mesure au protocole d'entente annoncé en février. La Banque Scotia réduira sa participation de 49 % dans TBank et, conformément aux accords conclus, vendra sa participation dans TBank et recevra en contrepartie des liquidités et des actions de TMB (et ultimement, de la banque qui sera issue de la fusion de TMB et de TBank (la « banque fusionnée »)). Selon les valeurs actuelles, la Banque Scotia détiendrait alors une participation d'environ 6 % de la banque fusionnée. La Banque Scotia conservera une participation de 49 % dans deux filiales de TBank dont la vente subséquente est prévue pour 2020.

La transaction annoncée est assujettie aux conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation des organismes de réglementation, mais aussi à d'autres conditions de clôture non habituelles qui sont propres aux nombreuses parties concernées. La transaction sera également soumise au vote des actionnaires de Thanachart Capital Public Company Limited et de TMB et est conditionnelle à l'obtention du financement connexe. La transaction devrait se conclure au T1 2020.

À la conclusion, la Banque inscrira dans le secteur « Autres » un gain après impôt d'environ 300 millions de dollars, sous réserve des ajustements de clôture, et augmentera le ratio des actions ordinaires et assimilées de T1 d'environ 25 points de base. La vente future de la participation conservée par la Banque dans les deux filiales de TBank devrait se traduire par un gain additionnel.

La banque fusionnée sera en bonne position pour devenir une franchise bancaire de pointe en Thaïlande, grâce à une plus grande optimisation, une synergie forte et une clientèle élargie. TBank et TMB ont convenu de travailler en étroite collaboration pour élaborer et mettre en place un plan d'intégration et assurer une transition harmonieuse.

Comme d'autres transactions annoncées dans le passé, la présente transaction s'inscrit dans la stratégie de la Banque visant à se concentrer sur les marchés où elle peut croître et mieux soutenir ses clients. À la conclusion de toutes ces transactions, le repositionnement de ses activités internationales sera pratiquement achevé. Au cours des quatre dernières années, la Banque s'est départie - ou a annoncé son intention de se départir - de ses activités dans 20 pays et de redéployer le capital ainsi libéré, soit environ 7 milliards de dollars, dans des initiatives qui lui permettront d'accroître sa présence et sa part de marché dans ses principaux marchés. En concentrant mieux ses efforts dans certaines régions précises, la Banque pourra favoriser une croissance durable des bénéfices dans ces marchés, et améliorer la qualité du bénéfice et l'expérience client tout en réduisant les risques.

À propos de la Banque Scotia, de Thanachart Bank Public Company Limited et de TMB Bank Public Company Limited

La Banque Scotia est la banque internationale du Canada et un leader parmi les fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Elle s'est donné pour mission d'aider ses clients, dont le nombre dépasse 25 millions, à améliorer leur situation au moyen de conseils et d'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2019, l'effectif de la Banque Scotia s'élevait à plus de 99 000 employés et les actifs à plus de 1 000 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

Thanachart Bank Public Company Limited est la sixième banque en importance en Thaïlande selon la taille de ses actifs et le chef de file du marché en matière de financement automobile. Comptant environ 500 succursales à l'échelle du pays, Thanachart Bank offre une gamme complète de services financiers, à savoir les services bancaires aux particuliers, le bail avec transfert de propriété, les services bancaires aux grandes entreprises et aux PME, l'assurance, l'assurance vie, le courtage de valeurs et la gestion de fonds.

Fondée en 1957, TMB Bank Public Company Limited est une entreprise de services financiers principalement active dans les services bancaires aux particuliers et aux entreprises en Thaïlande. En juin 2019, elle comptait 408 succursales qui offrent des services financiers à plus de 6 millions de clients en Thaïlande. Son actif total s'élevait à 891 713 millions de bahts à la fin de l'exercice 2018. Aux particuliers, elle offre des dépôts, des prêts, des cartes de crédit, des fonds communs de placement et des services de bancassurance alors qu'aux entreprises, elle offre des services de gestion financière, de dépôts, de prêts et de banque d'investissement.

