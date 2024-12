TORONTO, le 23 déc. 2024 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu la meilleure cote ESG de toutes les banques de l'Amérique du Nord dans le cadre de l'évaluation de durabilité des entreprises (CSA) 2024 de S&P Global. La Banque a aussi conservé, pour une septième année d'affilée, son inscription à l'indice de durabilité Dow Jones (DJSI) de l'Amérique du Nord.

L'indice de durabilité Dow Jones est une référence mondiale servant à évaluer les pratiques d'affaires durables qui sont jugées pertinentes pour produire une valeur à long terme pour les actionnaires et intégrer les questions de durabilité aux portefeuilles. La Banque a obtenu une note de 73/100, se positionnant ainsi dans la tranche supérieure de six pour cent des banques à l'échelle mondiale (au 16 décembre 2024, selon l'évaluation de durabilité des entreprises de 2024), et elle figure dans le Sustainability Yearbook de S&P Global.

« Nous mettons tout en œuvre pour être le partenaire financier de confiance de notre clientèle, et nous sommes fiers de figurer encore une fois dans l'indice de durabilité Dow Jones et d'avoir obtenu la meilleure cote ESG de S&P parmi toutes les banques de l'Amérique du Nord pour la deuxième année de suite, a déclaré Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Ces réalisations témoignent des efforts que nous déployons dans toute la Banque pour intégrer la durabilité à nos pratiques d'affaires, tout en continuant de mener à bien notre stratégie. »

La Banque Scotia a obtenu les meilleures notes dans la catégorie de la transparence et des déclarations ainsi que celle de la gouvernance d'entreprise. Elle s'est aussi très bien classée à l'égard de plusieurs autres aspects, dont la stratégie relative au climat, l'éthique en affaires, la gestion du capital humain, la planification des talents et l'analytique.

La Banque compte aussi d'autres réalisations notables en 2024, dont voici quelques exemples :

Elle a octroyé 172 milliards de dollars en financement lié au climat 1 depuis le 1 er novembre 2018, progressant vers sa cible de 350 milliards de dollars d'ici 2030.

depuis le 1 novembre 2018, progressant vers sa cible de 350 milliards de dollars d'ici 2030. Elle a publié son premier plan d'action pour la vérité et la réconciliation, qui énonce ses 37 engagements visant à établir des relations de confiance avec le personnel, la clientèle et les communautés autochtones.

Dans le cadre de ScotiaINSPIRE M C , elle a fait depuis 2021 des investissements de plus de 156 millions de dollars dans 300 organismes communautaires partout où elle exerce ses activités.

, elle a fait depuis 2021 des investissements de plus de 156 millions de dollars dans 300 organismes communautaires partout où elle exerce ses activités. Elle a remporté 11 prix d'excellence 2024 remis par Euromoney, notamment le prix de meilleure banque au monde en matière de responsabilité d'entreprise.

La page Responsabilité et impact présente de l'information sur l'approche de la Banque en matière de durabilité et les mesures qu'elle prend pour lutter contre le changement climatique.

Des renseignements détaillés sur les méthodologies, les notes et les classements se trouvent dans les sites de l'évaluation de durabilité des entreprises de S&P Global et de l'indice de durabilité Dow Jones. Les résultats de l'évaluation de durabilité des entreprises annuelle, à laquelle participent plus de 4 500 entreprises, servent à établir plus de 200 indices produits par S&P Global. Les indices de durabilité Dow Jones sont des critères de référence reconnus pour les investisseurs, car ils évaluent les pratiques et la performance des entreprises à l'égard des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.

___________ 1 Le financement lié au climat comprend les produits et services (par exemple, les prêts et les services-conseils) ainsi que d'autres types de transaction (prêts liés à la durabilité ou prêts à usage déterminé) qui appuient, entre autres, l'atténuation des changements climatiques, l'adaptation à ceux-ci, la prévention de la pollution, la gestion durable des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité et l'économie circulaire. Le Cadre financier lié au climat de la Banque Scotia présente de plus amples renseignements à ce sujet.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 400 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 octobre 2024. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

SOURCE Scotiabank

Relations avec les médias : Amarra Mohamed, [email protected], 647-534-1853