TORONTO, le 22 nov. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'annoncer qu'elle est inscrite à l'indice de durabilité Dow Jones (DJSI) North America pour la quatrième année de suite. Dans l'ensemble, la Banque s'est classée dans le 92e percentile, ce qui la positionne dans le 8 pour cent des meilleures institutions financières participantes dans le monde. L'indice de durabilité Dow Jones est considéré comme une norme de l'industrie pour l'évaluation des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.

Cette année, la Banque Scotia a obtenu un score parfait dans les catégories « lutte contre le crime », « rapports environnementaux » et « gestion des risques et des crises », en plus de se classer dans le 1 pour cent des institutions financières mondiales les plus performantes en gouvernance d'entreprise. La Banque Scotia doit ses scores élevés dans les catégories « gouvernance d'entreprise », « code de conduite des affaires », « développement du capital humain » et « recrutement et fidélisation de talents » à ses engagements climatiques, à son engagement à l'égard de la diversité et de l'inclusion, ainsi qu'à ses activités de financement et de prestation de conseils durables.

« Nos excellents résultats dans le classement de cette année et la reconnaissance de notre leadership à plus d'un titre témoignent de notre engagement à respecter les normes les plus rigoureuses dans tout ce que nous faisons, partout où nous sommes présents, a déclaré Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Nous sommes fiers que nos efforts soient reconnus par l'indice de durabilité Dow Jones pour la quatrième année de suite. »

La Banque s'est engagée à consacrer 100 milliards de dollars à la réduction des effets des changements climatiques d'ici 2025 et elle a déjà atteint plus de la moitié de sa cible. Aussi, plus tôt cette année, la Banque a réalisé une émission inaugurale d'obligations durables à 3 ans, d'un montant total de 1 milliard de dollars américains, dont le produit sert à financer ou à refinancer des actifs verts et sociaux admissibles qui répondent aux critères définis dans le cadre de référence des obligations durables de la Banque Scotia, à l'appui de la croissance des entreprises durables de nos clients.

Autres réalisations importantes de la Banque Scotia en matière de développement durable :

Adhésion à l'alliance bancaire Net Zéro (NZBA), une initiative mondiale des Nations Unies qui vise à intensifier les efforts de lutte contre les changements climatiques dans le secteur financier.

Rehaussement à 10 millions de dollars canadiens du fonds Net Zero Research Fund de la Banque Scotia, dont l'objectif est de faire progresser la recherche afin d'accélérer la transition vers une économie sobre en carbone. En 2021, nous avons remis 1 million de dollars en subventions à dix universités et organismes de recherche à l'appui de recherches portant sur des politiques publiques, des sciences et des technologies qui permettront de réduire les émissions de carbone.

Adhésion de la Banque Scotia au Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) afin de soutenir le développement de méthodes de mesure permettant de suivre et de déclarer les émissions qu'elle finance.

Investissement de 3,2 milliards de dollars depuis 2018 dans le financement d'entreprises détenues et dirigées par des femmes par l'entremise de L'initiative Femmes de la Banque Scotia MC , dépassant notre engagement initial et mobilisant plus de 6 000 entrepreneures et plus de 15 organisations.

, dépassant notre engagement initial et mobilisant plus de 6 000 entrepreneures et plus de 15 organisations. Collaboration avec le CANAFE et le Centre canadien de protection de l'enfance afin de lancer le projet Shadow, un partenariat public-privé créé pour que les institutions financières contribuent aux efforts visant à détecter l'exploitation sexuelle des enfants en ligne et, par l'entremise d'autres partenariats, soutien à des survivants de la traite des personnes et de l'exploitation en ligne en leur donnant accès à des services financiers pour leur permettre de regagner leur indépendance financière.

Mise à jour l'énoncé de la Banque sur les droits de la personne afin de mieux refléter les meilleures pratiques et de tenir compte du cadre de présentation des rapports conformes aux Principes directeurs des Nations Unies.

Pour en savoir plus sur la stratégie de développement durable de la Banque Scotia et ses engagements sur le climat, consultez le www.banquescotia.com/durabilite.

À propos de DJSI

L'indice de durabilité Dow Jones North America recense les chefs de file en matière de développement durable en Amérique du Nord, selon l'évaluation de durabilité des entreprises (CSA) de SAM. Il s'agit du quintile supérieur des 600 sociétés nord-américaines les plus importantes de l'indice S&P Global BMI, selon des indicateurs économiques, environnementaux et sociaux à long terme.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Liens connexes

www.scotiabank.ca