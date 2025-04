TORONTO, le 2 avril 2025 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'annoncer qu'elle figure, au Canada, dans le palmarès 2025 « Women Lead Here » du magazine Report on Business du Globe and Mail, pour une cinquième année de suite. Ce classement annuel dresse la liste des meilleures entreprises canadiennes qui ont la plus grande mixité de genre parmi leurs cadres supérieurs.

Créé en 2020 par le magazine Report on Business, le palmarès « Women Lead Here » applique une méthode de recherche exclusive pour brosser un portrait des grandes entreprises canadiennes qui comptent la plus importante mixité de genre parmi leurs cadres supérieurs. Ces entreprises ont réalisé des progrès concrets à l'échelle de leur organisation au chapitre de la parité des genres parmi leurs cadres supérieurs au Canada.

« La Banque Scotia s'engage à instaurer une culture où les femmes éprouvent un véritable sentiment d'appartenance et se sentent outillées pour déployer leur plein potentiel, déclare Jenny Poulos, cheffe des Ressources humaines à la Banque Scotia. Nous sommes ravis de figurer une fois de plus sur cette liste, car cela témoigne du changement de culture que nous opérons au moyen de notre LienScotia, soit en favorisant un milieu de travail où responsabilité et inclusion sont les mots d'ordre pour l'ensemble du personnel. »

La Banque Scotia démontre son engagement à faciliter le perfectionnement et l'inclusion des femmes par de nombreuses initiatives, qu'il s'agisse de pratiques d'embauche inclusives, de commandites, ou de programmes de mentorat au Canada. De plus, la Banque offre des avantages sociaux de premier ordre pour répondre aux besoins diversifiés des membres de son personnel partout où elle est présente, notamment d'après sa norme mondiale de congé parental minimal et ses normes de soins inclusives à l'échelle mondiale.

Pour établir le palmarès de 2025, le magazine Report on Business a effectué une analyse journalistique d'environ 500 grandes entreprises canadiennes cotées en bourse sur la base de leur chiffre d'affaires, afin d'évaluer la proportion de personnes qui s'identifient comme des femmes et de personnes qui s'identifient comme des hommes dans les trois paliers supérieurs de direction. Une pondération a ensuite été appliquée pour tenir compte du rendement de la société, de la mixité et de la variation annuelle.

Au total, 93 sociétés ont obtenu le sceau Women Lead Here 2025, avec une moyenne de 46 pour cent de personnes qui s'identifient comme des femmes à des postes de haute direction.

Jenny Poulos, cheffe des Ressources humaines à la Banque Scotia, figure également dans le commentaire éditorial du Globe and Mail au sujet de ce classement annuel. Elle fait part de ses réflexions sur l'importance de placer parmi les priorités de l'entreprise l'instauration d'une culture inclusive.

La liste des entreprises figurant dans le palmarès 2025 se trouve dans le numéro du mois d'avril du magazine Report on Business, distribué avec le quotidien The Globe and Mail du 29 mars 2025. Elle est aussi accessible en ligne.

