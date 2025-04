HALIFAX, NS, le 7 avril 2025 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui un engagement à hauteur de 3 millions de dollars pour le Canada atlantique, ce qui représente son engagement annuel le plus important dans la région. Cette somme servira à établir des partenariats avec des organismes sans but lucratif de la région, y compris ceux qui se concentrent sur la résilience économique, conformément aux objectifs de l'initiative ScotiaINSPIRE de la Banque Scotia.

L'initiative ScotiaINSPIRE s'attaque à des défis d'importance majeure dans l'objectif de renforcer la résilience économique des collectivités. Il s'agit notamment d'accroître le taux de diplomation au secondaire, d'encourager la poursuite d'études postsecondaires, d'éliminer les obstacles au marché du travail et à l'avancement professionnel, de favoriser l'inclusion des nouveaux arrivants et de combler les besoins fondamentaux. Depuis son lancement en 2021, l'initiative ScotiaINSPIRE a permis d'investir plus de 150 millions de dollars et d'établir plus de 300 partenariats partout dans le monde, dont plus de 30 au Canada atlantique.

«L'engagement de la Banque Scotia envers le Canada atlantique est profondément ancré dans notre histoire et dans notre vision d'être le partenaire financier de confiance de notre clientèle, dans toutes les collectivités que nous servons, explique Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Notre investissement accru au Canada atlantique témoigne de notre engagement à soutenir les collectivités émergentes et en croissance et à donner aux individus et aux familles des occasions concrètes de réaliser leur plein potentiel.»

«Le Canada atlantique présente un potentiel économique immense, propulsé tant par les secteurs traditionnels qu'émergents, déclare l'honorable Colton F. Leblanc, ministre de la Croissance et du Développement de la Nouvelle-Écosse. Nous avons hâte de découvrir ce que l'avenir nous réserve en matière de croissance et de développement économiques. Nous remercions la Banque Scotia de son investissement considérable en Nouvelle-Écosse et dans la région.»

Plus récemment, l'initiative ScotiaINSPIRE s'est associée à l'Université Dalhousie afin d'investir dans le nouveau College of Digital Transformation qui vise à former les professionnels de demain en gestion et en informatique. Cet investissement contribuera à offrir aux groupes sous-représentés et méritant l'équité un meilleur accès à ces domaines d'études. Des partenariats sont également établis avec Centraide au Canada atlantique pour soutenir les personnes en situation de pauvreté et leur garantir l'accès aux programmes et aux services dont elles ont besoin.

L'initiative permet aussi des partenariats communautaires et une collaboration active avec notamment Easter Seals Nova Scotia, Hope Blooms, la Janeway Children's Hospital Foundation, la Junior Achievement du Nouveau-Brunswick, le Collège communautaire de la Nouvelle-Écosse, PAC Autism Nova Scotia Society, la fondation du Centre des sciences de la santé QEII, la Prep Academy et l'Université du Nouveau-Brunswick.

À propos de ScotiaINSPIRE

Initiative d'investissement communautaire de la Banque Scotia d'une valeur de 500 millions de dollars, ScotiaINSPIRE vise à éliminer les obstacles et à offrir un avenir plus résilient aux individus et aux familles dans les collectivités où nous sommes actifs. Grâce à des partenariats communautaires, ScotiaINSPIRE investit dans trois domaines prioritaires : encourager la poursuite d'études secondaires et postsecondaires, supprimer les obstacles à l'emploi et soutenir l'inclusion économique des nouveaux arrivants. ScotiaINSPIRE investit également dans des programmes visant à revaloriser les langues et cultures autochtones, ainsi qu'à combler des besoins urgents et fondamentaux, notamment l'accès à de l'eau, à de la nourriture, à un logement et à des soins médicaux. Depuis son lancement en 2021, l'initiative ScotiaINSPIRE a permis d'investir plus de 150 millions de dollars et d'établir plus de 300 partenariats partout dans le monde pour offrir aux personnes les outils dont elles ont besoin pour réaliser leur plein potentiel.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, «pour l'avenir de tous», elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 400 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 janvier 2025. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

