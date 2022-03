YELLOWKNIFE, NT, le 31 mars 2022 /CNW/ - La Banque Scotia annonce aujourd'hui qu'elle a fait un don de 500 000 $ au YWCA NWT, un organisme de bienfaisance qui se consacre à aider les femmes et les enfants à se sortir de situations de crise pour trouver la stabilité dans les Territoires du Nord-Ouest. Avec ce don, la Banque réaffirme son engagement à éliminer les obstacles à l'avancement professionnel des groupes défavorisés.

Le don de la Banque Scotia sera affecté au programme d'employabilité du YWCA NWT, qui vise à aider les femmes et les familles à surmonter les obstacles à l'emploi et à entrer sur le marché du travail ou à y retourner. Ce programme, offert en complément du programme de logement de transition du YWCA, fournit du soutien, des ressources et des conseils de base en matière d'employabilité et aide les personnes à développer les compétences fondamentales comme la rédaction du curriculum vitae, la recherche d'emploi et la gestion de ses finances.

« Nous sommes fiers de soutenir le YWCA NWT dans son travail pour aider les femmes et les enfants victimes de traumatismes à trouver la sécurité et la stabilité, explique Meigan Terry, première vice-présidente et chef, Impact social, Durabilité et Communications, Banque Scotia. Pour avoir des communautés sûres et prospères, il faut être en sécurité dans son foyer, et nous reconnaissons l'importance d'aider davantage de familles à acquérir l'indépendance financière, à avoir des carrières fructueuses et à contribuer à leur économie locale à la hauteur de leur potentiel. »

Le soutien que fournit la Banque Scotia au YWCA NWT s'inscrit dans l'initiative ScotiaINSPIRE, une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans visant à développer la résilience économique des groupes défavorisés.

« Notre programme d'employabilité procure non seulement une formation spécifique d'orientation, de développement des compétences et de recherche d'emploi, mais il aide aussi nos bénéficiaires à se préparer au monde du travail en les accueillant là où elles en sont et en leur donnant l'assistance supplémentaire dont elles ont besoin pour réussir dans le milieu de travail, qu'il s'agisse de littératie ou de numératie. Nous pouvons aussi les mettre en contact avec d'autres ressources comme des thérapeutes, faciliter leur rétablissement post-traumatique et leur offrir des outils importants pour les aider à aller de l'avant dans leur parcours professionnel, souligne Hawa Dumbuya-Sesay, directrice générale, YWCA NWT. Nous sommes vraiment reconnaissants à la Banque Scotia de fournir ce soutien qui assurera la réussite de ce programme. »

Par l'entremise de ScotiaINSPIRE, la Banque Scotia favorise des changements durables pour les groupes sous-représentés en s'associant à des programmes et des organisations qui fournissent des outils pour améliorer la réussite scolaire, les perspectives d'emploi, la faculté de s'adapter aux changements et la probabilité d'avoir du succès financier.

ScotiaINSPIRE a appuyé près de 200 organismes de bienfaisance et déployé 26 millions de dollars d'investissements dans diverses collectivités partout dans le monde durant sa première année et poursuit ses investissements dans des initiatives communautaires qui sont porteuses de changements.

Pour en savoir davantage sur ScotiaINSPIRE et sur l'engagement de la Banque Scotia en matière de diversité et d'inclusion, consultez : https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/notre-societe/diversite-et-inclusion.html

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Stephanie Cangelosi, Communications mondiales, [email protected]