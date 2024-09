TORONTO, le 19 sept. 2024 /CNW/ - La Banque Scotia et ZayZoon, une plateforme d'autonomisation financière, ont annoncé aujourd'hui qu'elles avaient conclu un partenariat stratégique visant à élargir l'accès au salaire gagné dans le marché canadien. La solution d'accès au salaire gagné permet aux employés d'accéder à leur salaire gagné avant le jour de paie grâce à une solution novatrice qui s'intègre facilement aux systèmes de paie des employeurs. Cette collaboration placera la solution d'accès au salaire gagné au premier rang des avantages sociaux offerts aux employés, permettant ainsi aux travailleurs au Canada de profiter d'une plus grande flexibilité et d'assurer un meilleur contrôle de leurs finances.

Plusieurs ménages parviennent difficilement à équilibrer leur budget, à absorber les dépenses imprévues et à éviter autant que possible les dettes à taux d'intérêt élevé. Le plus récent sondage mené par ZayZoon auprès des employés canadiens a fait ressortir une occasion pour les employeurs de renforcer la relation avec leurs employés. Selon les résultats du sondage, 94 % des travailleurs recherchent des solutions financières flexibles qui ne les obligent pas à avoir des discussions difficiles. De plus, 81 % des employés ont exprimé leur enthousiasme à l'égard des employeurs qui priorisent leur bien-être financier, ce qui met en lumière la tendance croissante selon laquelle les entreprises ont le pouvoir d'augmenter la satisfaction au travail et la loyauté en investissant dans des avantages sociaux qui favorisent la santé financière de leur personnel.

Grâce à ce partenariat, les entreprises clientes de la Banque Scotia peuvent maintenant ajouter la solution d'accès au salaire gagné aux avantages sociaux qu'ils offrent à leurs employés afin de soutenir leur stabilité financière, améliorer leur niveau de satisfaction au travail, réduire le roulement de personnel, et ce, dans le but de stimuler le rendement de leur entreprise en général.

«Nous sommes ravis d'être la seule banque au pays à collaborer avec cette entreprise de technologie financière canadienne pour étendre le service d'accès au salaire gagné au Canada, raconte Matthew Parker-Jones, PVP, Transactions bancaires mondiales. Cette initiative s'inscrit dans l'engagement de la Banque Scotia d'offrir des solutions conçues pour répondre aux besoins en constante évolution de nos clients et de promouvoir le bien-être financier et l'innovation des employeurs et des employés au Canada.»

Cette association permet à la clientèle commerciale et des grandes entreprises de la Banque Scotia d'offrir l'accès au salaire gagné sans avoir à se soucier des difficultés et des coûts associés au programme interne d'avance sur le salaire. Les employés peuvent déposer des fonds directement dans leurs comptes bancaires au moyen d'un ordinateur ou d'un appareil mobile et aucune avance d'argent n'est nécessaire de la part des employeurs. La technologie de ZayZoon s'intègre de façon fluide aux systèmes de paie utilisés par les employeurs et comporte peu de risque pour les entreprises clientes de la Banque Scotia. La sécurité et la flexibilité de cette technologie assurent une expérience impeccable aux employeurs comme aux employés.

Grâce à cet avantage tout en souplesse, les entreprises clientes de la Banque Scotia participent à la santé financière de leurs employés et favorisent par le fait même l'engagement et la résilience de la main-d'œuvre. D'après le sondage mené par ZayZoon auprès des employés, 61 % des répondants ont déclaré que l'accès à leur salaire gagné améliorerait leur bien-être financier global et réduirait leur stress financier. En fait, 74 % des employés qui utilisent la plateforme ZayZoon affirme subir moins de stress financier1. Les employeurs qui utilisent la solution d'accès au salaire gagné observent une baisse du roulement de personnel de 29 %2, une diminution du taux d'absentéisme de 8 heures par mois et reçoivent deux fois plus de candidatures comparativement aux entreprises qui n'offrent pas l'accès au salaire gagné.

«Le paysage financier évolue et les avantages que nous offrons doivent suivre la cadence. L'association entre la Banque Scotia et ZayZoon marque un point tournant dans l'amélioration du bien-être financier et constitue un grand pas dans la réalisation de notre mission qui consiste à permettre à 1 million de travailleurs canadiens d'épargner la somme de 1 milliard de dollars, explique Darcy Tuer, cofondateur et chef de la direction de ZayZoon au Canada. Notre plus récent sondage auprès des employés a révélé que 42 % des travailleurs canadiens éprouvent un stress financier important chaque jour ou plusieurs fois par jour et 66 % d'entre eux affirment que ce stress a des conséquences sur leur productivité au travail. Ce partenariat répond au besoin urgent pour des solutions comme l'accès au salaire gagné. Nous sommes enthousiastes à l'idée de collaborer avec la Banque Scotia pour permettre aux entreprises du Canada et à leurs employés de profiter de cette solution d'avant-garde, laquelle leur donnera un meilleur contrôle et une plus grande flexibilité pour gérer leur situation financière.»

La solution d'accès au salaire gagné est destinée à la clientèle commerciale et des grandes entreprises de la Banque Scotia au Canada. Pour obtenir plus de renseignements et savoir comment les entreprises peuvent en tirer parti pour soutenir l'autonomisation de leurs employés, consultez le site: https://www.scotiabank.com/ca/fr/commercial-banking/solutions-bancaires/paiements/reception-de-paiements/zayzoon.html

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (au 31 juillet 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

À propos de ZayZoon

Avec ZayZoon, le jour de paie est désormais accessible en appuyant sur un bouton. Les employés peuvent utiliser ZayZoon pour recevoir une partie de leur salaire gagné à tout moment. La plateforme offre également des ressources et des outils éducatifs pour aider les travailleurs à briser le cycle de paie en paie. Et cela fonctionne vraiment. 74% des employés utilisant ZayZoon rapportent une diminution de leur stress financier, et les employeurs offrant ZayZoon constatent une réduction de leur taux de turnover de 29%. Pour en savoir plus, visitez ZayZoon à : https://www.zayzoon.com/canada.

Relations avec les médias: Janira Mejia, [email protected]; Walker Sands pour ZayZoon, [email protected], 262-352-4749