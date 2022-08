Le joueur de hockey professionnel, militant, entrepreneur et coéquipier de l'équipe Banque Scotia Akim Aliu y participe à titre de producteur adjoint

TORONTO, le 25 août 2022 /CNW/ - La Banque Scotia annonce aujourd'hui une nouvelle collaboration avec UNINTERRUPTED Canada, marque militante pour les athlètes et filiale de Good Karma Productions, en vue d'être la commanditaire principale du documentaire original BLACK ICE. Ce film sera présenté en première internationale au Festival international du film de Toronto (TIFF) en septembre. Cette commandite s'inscrit dans la foulée de l'initiative Hockey pour tous de la Banque Scotia, qui vise à promouvoir la diversité et l'inclusion dans le milieu du hockey. Le film présente le parcours des joueurs noirs, de la création de la Colored Hockey League of the Maritimes jusqu'à la LHN de nos jours, soulignant au passage leur apport au jeu qui a souvent été ignoré et marginalisé.

Pour encourager la diversité, l'équité et l'inclusion dans le sport, la Banque Scotia articule son initiative Hockey pour tous autour de deux axes : l'axe culturel et l'axe financier. Introduite le premier jour de la saison régulière 2021-2022 de la LNHMD, la plateforme appuie des programmes qui œuvrent pour une plus grande diversité au sein des organisations communautaires et locales de hockey partout au Canada.

« À la Banque Scotia, nous voulons que notre initiative Hockey pour tous ouvre la discussion sur la diversité et l'équité au hockey dans le but de provoquer des changements positifs et de rendre le jeu plus accueillant et plus inclusif, souligne Laura Curtis Ferrara, chef du marketing à la Banque Scotia. La Banque est ravie de s'associer à UNINTERRUPTED Canada à titre de commanditaire principale de BLACK ICE pour faire connaître les récits d'une communauté souvent ignorée dans l'histoire du jeu. »

« L'alliance inclusive est extrêmement importante quand on se penche sur un sujet délicat et important culturellement comme le rôle de la race dans le hockey, explique Vinay Virmani, chef du contenu à UNINTERRUPTED Canada. Je ne vois pas de meilleur partenaire que la Banque Scotia pour présenter cette histoire importante avec nous, puisqu'elle a été une pionnière des grandes entreprises sur la question de la diversité et de l'inclusion dans le sport. »

En plus d'être allé chercher cette commandite, UNITERRUPTED Canada a retenu les services d'Akim Aliu à titre de producteur adjoint, étant donné son profil d'athlète, de militant, d'entrepreneur et de coéquipier de l'équipe de la Banque Scotia.

Cofondateur de l'Alliance pour la diversité dans le hockey, M. Aliu est un champion éloquent de la diversité dans le hockey qui œuvre à accroître l'accessibilité malgré les obstacles courants comme la race, le sexe ou la réalité économique.

Elevation Pictures s'occupera de la distribution de BLACK ICE dans les cinémas au Canada. Le film est produit en partenariat avec First Take Entertainment et avec le soutien de Téléfilm Canada, du Fonds des médias du Canada et d'Ontario Créatif. Bell Media présentera la première de BLACK ICE en exclusivité aux auditeurs canadiens sur les plateformes de TSN, de Crave et de CTV.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos d' UNINTERRUPTED Canada

UNINTERRUPTED Canada est une filiale de Good Karma Productions codirigé par Scott Moore (chef de l'exploitation) et Vinay Virmani (chef du contenu), en partenariat avec Drake, et elle est la première branche étrangère de la marque UNINTERRUPTED fondée par LeBron James et Maverick Carter. L'entreprise est fondée sur l'idée radicale que tous les athlètes doivent avoir une plateforme pour s'exprimer sans intermédiaire. De cette idée de base, la mission a été énoncée : donner le pouvoir aux athlètes de tous les secteurs de communiquer sans entrave et d'être plus qu'un athlète. UNINTERRUPTED bouleverse le monde des médias sportifs en travaillant avec les athlètes pour raconter des histoires uniques et humaines de leur point de vue. Par le contenu, les produits, les événements, les partenariats et les occasions de sensibilisation, UNINTERRUPTED change la façon dont les athlètes interagissent avec le public et leur donne les moyens d'être connus et valorisés pour autre chose que le sport dans lequel ils évoluent.

