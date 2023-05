La Banque Scotia fournit aux nouveaux arrivants des ressources essentielles et des informations financières fiables

TORONTO, le 1er mai 2023 /CNW/ - La Banque Scotia continue de soutenir des millions de personnes du monde entier dans leur installation au Canada grâce à un nouveau partenariat avec Moving2Canada , une organisation qui aide les nouveaux arrivants à mener leur vie de rêve dans leur pays d'accueil.

La plateforme numérique de Moving2Canada fournit aux nouveaux arrivants et aux personnes qui veulent immigrer de l'information essentielle à la réussite de leur transition. Comptant plus de quatre millions de visiteurs par année, le site Web de Moving2Canada offre notamment de l'information sur les programmes de visas, les exigences d'entrée, les permis de travail et les ressources bancaires et financières. L'organisation donne également accès à une communauté de nouveaux arrivants et aux services de professionnels qui comprennent les défis uniques posés par l'immigration au Canada.

« Notre vision est d'aider plus d'un million de nouveaux arrivants à s'installer au Canada avec succès au cours des prochaines années grâce à notre plateforme unique et à nos comptes gratuits, déclare Ruairi Spillane, fondateur et chef de la direction de Moving2Canada. Avec le soutien de partenaires comme la Banque Scotia, nous continuerons à aider les gens à se bâtir une vie meilleure dans un pays qui célèbre la diversité et qui offre sécurité, possibilités et qualité de vie. »

La Banque Scotia s'engage à épauler les nouveaux arrivants en leur proposant les solutions et les conseils qui leur permettront d'atteindre leurs objectifs financiers et de surmonter les difficultés les plus courantes, comme l'accès au crédit et l'ouverture d'un compte.

« Le Canada s'apprête à accueillir près de 1,5 million de résidents permanents au cours des trois prochaines années et, pour assurer notre réussite future, nous devons entretenir l'attrait du Canada aux yeux des nouveaux arrivants et instaurer des conditions favorables à leur succès dès leur arrivée, affirme Tracy Gomes, première vice-présidente, Valeur clientèle de détail, à la Banque Scotia. L'accès à des informations crédibles, à une communauté de soutien et à des professionnels des finances tout au long de leur période de transition donne aux nouveaux arrivants et à leur famille de bonnes bases pour s'épanouir ici, maintenant et pour plusieurs générations. En nous associant à Moving2Canada, nous continuons à soutenir les personnes du monde entier qui souhaitent s'installer au Canada. »

Une récente étude menée par la Banque Scotia auprès de 400 nouveaux arrivants a révélé qu'ils vivent souvent de l'inquiétude, qu'ils se sentent dépassés et qu'ils ont de la difficulté à s'y retrouver dans leurs finances et le système bancaire canadien.

Le programme BonDébutMD de la Banque Scotia offre un soutien personnalisé aux nouveaux arrivants et les aide à présenter une demande de carte de crédit et à établir leur cote de crédit canadienne avec une carte de crédit non garantie d'une limite maximale de 15 000 $. Le programme permet un nombre illimité de virements de fonds internationaux et propose des comptes sans frais pour un an aux clients admissibles, et il donne accès aux conseils personnalisés de conseillers accueillants partout au pays.

Pour aider les nouveaux arrivants à s'y retrouver dans le système financier canadien, la Banque Scotia offre un grand nombre d'outils en ligne pour la gestion des finances au quotidien. Le Centre Conseils+ de la Banque Scotia constitue une source d'information fiable sur les produits et les services bancaires au Canada et sur les sujets financiers courants et propose différentes façons d'obtenir des conseils financiers.

Les nouveaux arrivants ont également accès à des outils numériques, comme Argent futé Scotia de Conseils+, une application de budget numérique, et à des plateformes hybrides, comme Investisseur futé Scotia , qui permet un plus grand contrôle sur les placements.

La Banque Scotia fait de l'expérience des nouveaux arrivants une de ses priorités, que ce soit dans ses efforts de recrutement des talents ou dans ses solutions pour les clients, et elle offre du soutien dans plus de 55 langues dans ses succursales et ses Centres de contact partout au Canada.

Ainsi, le soutien des nouveaux arrivants est un axe prioritaire de ScotiaINSPIRE, une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans visant à développer la résilience économique des groupes les plus défavorisés, notamment en aidant les nouveaux arrivants à s'intégrer plus rapidement. En s'associant à des organisations qui font la promotion de la littéracie financière, qui facilitent l'accès au crédit et qui aident à surmonter les obstacles à l'emploi, la Banque Scotia poursuit son objectif de créer un monde plus inclusif et plus résilient pour tous.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2023, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur Twitter.

À propos de Moving2Canada

Alors que le Canada accueille de plus en plus d'immigrants, les nouveaux arrivants se retrouvent trop souvent sous-employés et dans l'incapacité de réaliser leur plein potentiel, et le Canada a finalement du mal à les retenir.

Moving2Canada est une plateforme numérique qui aide les nouveaux arrivants ainsi que les personnes qui souhaitent immigrer à réussir au Canada grâce à de l'information spécialisée et à des occasions d'emploi. Fondée en 2012, l'organisation a pour mission de donner aux nouveaux arrivants les moyens de mener la vie de leurs rêves au Canada. Plus de dix ans après sa création, et avec le soutien d'une subvention du gouvernement fédéral, Moving2Canada a relancé son site Web avec une technologie unique offrant aux gens du monde entier une plateforme améliorée pour qu'ils puissent immigrer à prix abordable et en toute confiance.

Les membres de l'équipe de Moving2Canada reflètent leur communauté et comprennent intimement l'expérience des nouveaux arrivants, puisque l'équipe inclut des immigrants de première et de deuxième génération de partout dans le monde. Cette diversité confère à l'équipe une perspective extraordinaire de l'expérience - passée, actuelle et future - des nouveaux arrivants.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Alen Sadeh, [email protected]