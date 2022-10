TORONTO, le 18 oct. 2022 /CNW/ - La Banque Scotia annonce aujourd'hui qu'elle prend des mesures pour faciliter l'accès aux livres dans des communautés moins bien servies en devenant l'un des plus grands supporteurs de Little Free Library -- le plus important mouvement mondial d'échange de livres. Comme elle veut favoriser l'accès de tous à la littérature, la Banque élargit son partenariat avec Little Free Library afin de s'attaquer à un défi bien réel : elle veut rendre plus accessibles d'excellentes œuvres littéraires canadiennes dans les communautés qui y ont moins facilement accès.

La Banque Scotia s’associe à Little Free Library pour mettre le meilleur de la littérature canadienne à la portée des lecteurs de tout le pays (Groupe CNW/Scotiabank)

Les bibliothèques de rue sont des installations mises à la disposition du public sans frais pour permettre l'échange de livres. Chaque personne peut faire une demande en vue d'en avoir une à son domicile. Comme il faut des fonds pour les installer, les quartiers où le revenu disponible est supérieur en comptent bien plus que d'autres communautés qui sont laissées en plan, faute d'avoir le financement nécessaire. Little Free Libraries appelle ces dernières des « déserts de lecture », c'est-à-dire des secteurs géographiques où l'accès aux livres (bibliothèques publiques, librairies abordables et bibliothèques de rue) est moins facile.

En parrainant ce mouvement, une institution comme la Banque Scotia peut grandement contribuer à faire en sorte que la littérature soit à la portée de toutes les communautés, sans égard au coût. Selon Little Free Library, plusieurs études ont démontré que les livres ont une incidence importance sur la littératie, surtout chez les enfants. Plus un enfant a de livres à la maison ou aux alentours, plus il est susceptible d'apprendre à lire.

La Banque Scotia a construit ses propres bibliothèques de rue qui sont installées dans différents « déserts de lecture » de tout le pays. Ces microbibliothèques se trouvent présentement dans des succursales choisies de la Banque Scotia et pourront être installées dans les quartiers qui en ont le plus besoin.

La Banque Scotia donnera des milliers d'exemplaires des œuvres des finalistes au prix Giller de cette année aux responsables des bibliothèques de rue de tout le pays. Pour lire l'un des romans finalistes, les Canadiens peuvent se rendre à l'une des bibliothèques de rue de leur quartier, puis « prendre un livre et en laisser un autre ».

Voici quelques faits intéressants à propos des finalistes au prix Giller 2022 de la Banque Scotia :

Les femmes dominent la liste des finalistes.

Deux recueils de nouvelles et trois romans sont en lice.

Les romans de Noor Naga et Tsering Yangzom Lama sont leurs tout premiers.

Rawi Hage était en nomination en 2018 pour son roman Beirut Hellfire Society et a fait partie des finalistes en 2006 et en 2008 pour ses romans De Niro's Game et Cockroach, respectivement.

et a fait partie des finalistes en en 2008 pour ses romans et respectivement. Suzette Mayr était en nomination en 2011 pour son roman Monoceros .

. Lesser Known Monsters of the 21 st Century est le troisième roman de Kim Fu.

est le troisième roman de Kim Fu. Pour la toute première fois, tous les écrivains candidats sont des personnes de couleur.

La Banque Scotia donne de la visibilité aux auteurs canadiens par une campagne sur des panneaux-réclames à l'échelle du pays : les Canadiens pourront numériser un code QR afin de lire un long extrait des œuvres de chaque finaliste du prix Giller 2022 de la Banque Scotia.

« La Banque Scotia est fière de son partenariat avec la Giller Foundation et du rôle qu'elle joue dans la visibilité du travail de nombreux auteurs canadiens de talent, d'un océan à l'autre, explique Laura Curtis Ferrera, chef, Marketing, Banque Scotia. L'installation de nouvelles bibliothèques de rue dans différents quartiers partout au pays, c'est l'un des moyens que nous prenons pour rendre la littérature canadienne plus accessible à tous. »

« Lorsque la Banque Scotia nous a approchés pour un partenariat l'an dernier dans le but de soutenir encore plus l'excellente littérature canadienne, nous étions ravis, souligne Greig Metzger, directeur général, Little Free Library. Et cette année, nous sommes enchantés de redoubler d'efforts pour réaliser notre mission commune : développer activement des communautés qui aiment la lecture. En continuant de militer pour l'accès à la lecture et en donnant des milliers de romans neufs à l'échelle du pays, la Banque Scotia met le meilleur de la littérature canadienne à la portée des citoyens, qui le méritent amplement. »

Pour donner le coup d'envoi, la Banque Scotia a construit sa première bibliothèque de rue pour une nouvelle responsable, à Keswick, en Ontario. Les Canadiens qui habitent dans un « désert de lecture » et qui aimeraient accueillir une bibliothèque de rue peuvent faire une demande par l'entremise du programme Impact Library Program.

Les critères d'évaluation des demandes de participation au programme seront les suivants :

Lieu : Le lieu est-il confirmé? Sera-t-il visible et accessible pour le public visé?

Le lieu est-il confirmé? Sera-t-il visible et accessible pour le public visé? Partenariat : Y a-t-il un organisme partenaire qui offrira son aide en ce qui concerne la bibliothèque?

Y a-t-il un organisme partenaire qui offrira son aide en ce qui concerne la bibliothèque? Public mal desservi : La bibliothèque s'adresse-t-elle à un public mal desservi?

La bibliothèque s'adresse-t-elle à un public mal desservi? Manque de livres : S'agit-il d'une communauté où l'accès aux livres est insuffisant ou inexistant?

S'agit-il d'une communauté où l'accès aux livres est insuffisant ou inexistant? Incidence positive : La bibliothèque aura-t-elle une incidence positive sur la communauté, notamment en favorisant la littératie et l'engagement?

La bibliothèque aura-t-elle une incidence positive sur la communauté, notamment en favorisant la littératie et l'engagement? Entretien : Un plan a-t-il été établi pour l'approvisionnement en livres et l'entretien de la bibliothèque?

« J'ai toujours voulu avoir une bibliothèque de rue, mais je n'avais pas les moyens d'en installer une et de I'entretenir, explique Samantha Cannarella. J'ai sauté sur l'occasion de devenir la responsable d'une bibliothèque de rue, sans frais, parce que je vis dans une petite ville avec de nombreux enfants et très peu de bibliothèques de rue. Ce que j'espère, c'est que les enfants de notre quartier utilisent notre nouvelle bibliothèque et aient accès à davantage de livres. »

Pour en savoir plus : https://www.scotiabank.com/ca/en/about/sponsorships/arts/giller-prize/lfl.html

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2022, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et ses actifs s'élevaient à environ 1 300 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos du prix Giller de la Banque Scotia

Le prix Giller, fondé par l'homme d'affaires torontois Jack Rabinovitch en 1994, souligne chaque année l'œuvre des plus brillants auteurs de fiction canadiens d'expression anglaise. En 2005, le prix s'est associé à la Banque Scotia, qui a quadruplé les prix : 100 000 $ vont au meilleur roman ou recueil de nouvelles, et 10 000 $ sont remis à chacun des finalistes. Pour en savoir plus sur les œuvres finalistes et les auteurs, consultez www.scotiabankgillerprize.ca

À propos de Little Free Library

Little Free Library® (LFL) est une organisation à but non lucratif qui s'est donné comme mission de développer l'esprit de communauté, d'inspirer les lecteurs et d'élargir l'accès aux livres grâce à un réseau mondial de bibliothèques de rue gérées par des bénévoles. Il existe plus de 150 000 microbibliothèques enregistrées, réparties dans 115 pays sur les sept continents. Grâce à elles, plus de 250 millions de livres ont été échangés depuis 2009. LFL a reçu le prix 2 020 World Literacy Award, ainsi que les honneurs de la Library of Congress, de la National Book Foundation et d'autres organismes. Par l'entremise de son programme Impact Library Program, LFL octroie des microbibliothèques pleines de livres à des régions moins bien servies, et par son initiative Read in Color, LFL se fait l'ambassadeur des livres de la diversité. Pour en savoir plus, visitez le site LittleFreeLibrary.org.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Kelty Reid, [email protected]