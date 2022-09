TORONTO, le 15 sept. 2022 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle s'associera à Lightspark pour déployer une plateforme d'assistance en matière de rendement énergétique dans le cadre d'un projet pilote mis en place dans les villes de Calgary et d'Edmonton. Cette initiative aidera les consommateurs à prendre connaissance des options de rénovations qui présentent un avantage sur le plan énergétique, et à réduire par le fait même leur empreinte carbone.

La plateforme de type « concierge » proposera aux propriétaires résidentiels une cote numérique de rendement énergétique détaillée - la cote Lightspark. Elle leur permettra également de comprendre les coûts énergétiques et l'empreinte carbone de leur maison, et leur présentera les avantages de se doter de technologies écoénergétiques, comme la pompe à chaleur, le système de chauffage hybride, la mise à niveau de l'enveloppe du bâtiment ou l'énergie solaire, tout en les guidant dans leur prise de décision. La mise en relation avec des conseillers énergétiques et des entreprises spécialisées ainsi que l'aiguillage vers des sources de financement, des remises municipales et d'autres ressources en vue de faciliter la réalisation de rénovations écoénergétiques sont d'autres fonctionnalités qu'offre la plateforme.

« La Banque Scotia est heureuse d'appuyer la mise en œuvre de la plateforme Lightspark, qui aidera les propriétaires à passer à l'action en ce qui concerne l'amélioration du bilan carbone de leur maison, a déclaré John Webster, chef, Crédit garanti par un bien immobilier et Autorité hypothécaire Scotia à la Banque Scotia. Nous sommes convaincus que la plateforme innovatrice de Lightspark aidera les propriétaires à mieux comprendre le marché de la rénovation résidentielle et à s'y retrouver plus facilement, en plus de leur permettre de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Elle générera aussi des données enrichies pour les consommateurs, les institutions financières, les villes et les entreprises de services publics, qui prennent le virage carboneutre. »

Si le déploiement de la plateforme à Calgary et à Edmonton est un succès, Lightspark procédera rapidement à la mise en œuvre de ses programmes de réduction d'empreinte carbone destinés aux propriétaires résidentiels dans l'ensemble du Canada et à l'international afin d'aider les villes à atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

« Nous sommes ravis que la Banque Scotia offre son soutien au déploiement de notre plateforme d'assistance en matière de rendement énergétique à Calgary et à Edmonton, où les propriétaires résidentiels comprennent toute l'importance d'améliorer le rendement énergétique de leur maison, explique James Riley, chef de la direction et fondateur de Lightspark. Grâce à la plateforme, nous espérons mettre en relation nos clients institutionnels qui cherchent à mesurer et à réduire leur empreinte carbone, soit notamment les villes, les municipalités et les gouvernements, avec des consommateurs qui souhaitent recourir à un moyen simple d'améliorer la valeur et le confort de leur maison. »

La plateforme d'assistance en matière de rendement énergétique de Lightspark bénéficie également de l'appui de l'Alberta Ecotrust Foundation et de l'Alberta Real Estate Foundation. Elle permettra aux courtiers immobiliers de l'Alberta d'offrir aux acheteurs de maison les services à valeur ajoutée de Lightspark, dont des solutions de rénovation, des incitatifs financiers et des prêts. Les propriétaires de Calgary et d'Edmonton pourront s'inscrire sur la plateforme à compter d'octobre 2022. Pour en savoir davantage, consulter lightspark.energy.com

