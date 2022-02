Grâce à son programme ScotiaINSPIRE, la Banque a offert une aide financière à près de 200 organismes, ce qui représente un investissement de 26 millions de dollars dans les collectivités à l'échelle mondiale durant la première année d'existence du programme.

TORONTO, le 22 févr. 2022 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle fera un don de 900 000 $ au programme Une initiative pour tous les jeunes de l'organisme Habitat pour l'humanité Canada, un programme national qui offre une expérience de travail aux jeunes, notamment aux jeunes à risque. Avec ce don, la Banque réaffirme son engagement à éliminer les obstacles à l'avancement professionnel des groupes sous-représentés.

L'aide financière de la Banque Scotia permettra à l'organisme Habitat pour l'humanité Canada (Habitat Canada) d'inciter un plus grand nombre de jeunes, dont les jeunes à risques et les jeunes Autochtones, à bénéficier d'une formation pratique en plus d'acquérir des compétences. Une initiative pour tous les jeunes d'Habitat Canada propose à des jeunes de suivre un parcours d'apprentissage gratifiant et non traditionnel en leur permettant de se familiariser avec des métiers spécialisés auxquels ils n'auraient normalement pas accès. Ils ont ainsi la possibilité de développer diverses habiletés tout en participant à la construction de maisons destinées à des familles à la recherche d'un logement décent et abordable. Des groupes Habitat formés à la grandeur du Canada font équipe avec des groupes d'emploi jeunesse, des associations de construction, des écoles, ainsi qu'avec le programme de reconnaissance de compétences Sceau rouge.

« Le don généreux de la Banque Scotia versé au profit d'Une initiative pour tous les jeunes nous aidera à offrir ce programme dans d'autres régions du Canada et à attirer plus de jeunes qui pourront profiter d'une expérience sur le terrain, sur un site de construction Habitat ou dans un magasin ReStore, explique Julia Deans, présidente et chef de la direction d'Habitat Canada. Ils apprendront non seulement les rudiments d'un métier, mais également le travail d'équipe, la communication et la gestion du temps - des aptitudes qui les prépareront à réussir dans la vie. »

Le partenariat de la Banque Scotia avec Habitat Canada s'inscrit dans le cadre de ScotiaINSPIRE, une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans visant à développer la résilience économique des groupes les plus défavorisés.

« Nous sommes fiers d'appuyer Habitat pour l'humanité Canada et de contribuer à offrir aux jeunes une expérience marquante dans leur vie, indique Meigan Terry, première vice-présidente et chef, Impact social, Durabilité et Communications à la Banque Scotia. Les jeunes qui vivent des expériences de travail gratifiantes développent des compétences de base et acquièrent des valeurs importantes, ce qui les motive à poursuivre leurs aspirations professionnelles. »

Par l'entremise de ScotiaINSPIRE, la Banque Scotia appuie des programmes et s'associe à des organismes qui fournissent des outils pour améliorer la réussite scolaire, les perspectives d'emploi, la faculté de s'adapter aux changements et la probabilité d'avoir du succès financier.

À ce jour, ScotiaINSPIRE a octroyé du financement à près de 200 organismes de bienfaisance et a dépassé son objectif, investissant 26 millions de dollars dans les collectivités à l'échelle mondiale au cours de sa première année d'existence.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 octobre 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos d'Habitat pour l'humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l'humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui travaille à l'édification d'un monde où chaque personne vit dans un endroit décent et abordable qu'elle peut considérer comme sa maison. Habitat pour l'humanité rassemble les communautés afin d'aider les familles à acquérir force, stabilité et indépendance grâce à l'accès à la propriété à un prix abordable. Avec l'aide de bénévoles, de propriétaires Habitat et de 50 groupes Habitat locaux travaillant dans chaque province et territoire, nous offrons une base solide pour une vie meilleure et plus saine au Canada et dans le monde entier. Habitat pour l'humanité Canada est membre d'Habitat pour l'humanité international, qui a été créé en 1976 et qui est aujourd'hui un organisme sans but lucratif de premier plan présent dans plus de 70 pays. Pour en savoir davantage, consultez www.habitat.ca.

SOURCE Scotiabank

