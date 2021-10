La Banque Scotia s'associe à Connexions Nord pour offrir des cours en ligne aux jeunes des communautés autochtones éloignées

TORONTO, le 4 oct. 2021 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle s'engage à verser 750 000 $ à Connexions Nord , un programme qui offre des services d'apprentissage immersif et interactif à plus de 100 écoles situées dans des régions éloignées du pays, notamment dans des communautés autochtones.

Reconnaissant l'importance de la représentation, le programme Connexions Nord fait équipe avec des modèles, du personnel et des communautés autochtones afin de proposer des contenus personnalisés et authentiques aux élèves des écoles situées dans les régions isolées du nord du pays.

Le programme Connexions Nord, géré par l'organisme TakingITGlobal, offre aux élèves de la maternelle à la 12e année des séances d'apprentissage variées et interactives, comme des visites de musée, des expérimentations scientifiques, des discussions avec des auteurs, des programmes de revitalisation linguistique et des cours de danse, sur place ou en mode virtuel. Plusieurs séances visent à mettre les élèves en contact avec des Autochtones inspirants afin de susciter un intérêt et de créer un attachement envers les cultures, les traditions et les enseignements des Premières Nations, des Métis et des Inuits.

Le don de la Banque Scotia servira au développement de la plateforme numérique du programme afin d'en favoriser l'expansion et la continuité. Les partenaires communautaires et les éducateurs auront ainsi un meilleur accès à des formations personnalisées qui répondent aux besoins de leur curriculum et aux intérêts des élèves. Les fonds permettront également de financer des initiatives d'inclusion numérique afin que certains élèves aient accès à un appareil personnel, comme un ordinateur portable, pour poursuivre des études ou une formation.

« L'aide financière de la Banque Scotia contribue à orienter l'expansion du programme Connexions Nord, explique Michael Furdyk, cofondateur et directeur de la Technologie, TakingITGlobal. La plateforme numérique permet à des fournisseurs de contenu uniques, et notamment à plus de 90 Autochtones inspirants, d'entrer en contact avec les élèves dans un contexte interactif et captivant. »

« Connexions Nord est un programme qui propose des points de vue et des connaissances du monde autochtone par le biais de la technologie, ce qui enrichit le curriculum grâce à un contenu culturel qui reflète la réalité des communautés locales », ajoute Andre Morriseau, membre du conseil d'administration de TakingITGlobal.

L'engagement de la Banque Scotia envers Connexions Nord est un jalon important de ScotiaINSPIRE , une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans visant à développer la résilience économique des groupes les plus défavorisés. Par l'entremise de ScotiaINSPIRE, la Banque Scotia appuie des programmes et s'associe à des organismes qui fournissent des outils pour améliorer la réussite scolaire, les perspectives d'emploi, la faculté de s'adapter aux changements et la probabilité d'avoir du succès financier.

« L'accès à une connectivité et à une infrastructure technologique avancées constitue un défi lorsqu'il est question d'instaurer de nouvelles possibilités et expériences d'apprentissage en régions rurales et éloignées, indique Michael Zerbs, chef de groupe, Technologie et Exploitation à la Banque Scotia. Grâce à notres partenariat nous offrons à Connexions Nord, nous facilitons l'accès aux services technologiques nécessaires à la création de possibilités d'apprentissage plus dynamiques. »

Pour en savoir davantage sur ScotiaINSPIRE et sur les initiatives de la Banque Scotia sur la diversité et l'inclusion, consulter : https://www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/notre-societe/diversite-et-inclusion.html

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX: BNS) et à New York (NYSE: BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de TakingITGlobal

TakingITGlobal (TIG) conçoit et réalise des programmes destinés aux jeunes qui misent sur la puissance de la collectivité, de la technologie et de la créativité. Connexions Nord est un programme d'enseignement interactif géré par TakingITGlobal qui propose aux élèves vivant dans les régions isolées du nord du pays des expériences d'apprentissage virtuelles grâce à la technologie vidéo haute définition.

Plus d'infos : https://www.tigweb.org/about et https://www.connectednorth.org/

