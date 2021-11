TORONTO, le 25 nov. 2021 /CNW/ - Signe de son engagement à supprimer les obstacles qui jonchent le chemin professionnel des groupes défavorisés, la Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle ferait un don de 400 000 $ au programme Professional Women's Group (PWG) de la fondation L'étoffe du succès.

Le programme Professional Women's Group cible les barrières auxquelles se heurtent systématiquement les femmes au travail, par exemple les écarts de salaire et de richesse. Ce programme, axé sur les femmes, facilite les échanges entre professionnelles, afin de les aider à faire avancer leur carrière et à être stables financièrement en dépit de leur situation socio-économique.

Cliquez ici pour voir comment le chapitre torontois de la fondation a aidé Sabrina Howe à trouver un emploi en pleine pandémie de COVID-19.

L'engagement de la Banque Scotia envers L'étoffe du succès est l'un des investissements phares de ScotiaINSPIRE , l'initiative de 500 millions de dollars sur 10 ans de la Banque visant à accroître la résilience économique des groupes défavorisés. Par l'entremise de ScotiaINSPIRE, la Banque Scotia appuie des programmes et s'associe à des organismes qui fournissent des outils pour améliorer la réussite scolaire, les perspectives d'emploi, la faculté de s'adapter aux changements et la probabilité d'avoir du succès financier.

Par son apport à la cause, la Banque Scotia permettra aux représentants locaux de continuer d'encadrer et de préparer les femmes à faire face aux défis de leur milieu de travail et à défendre leurs intérêts professionnels.

« Nous sommes fiers d'appuyer les efforts de la fondation L'étoffe du succès Canada, une fondation qui a su changer la donne pour beaucoup de femmes en recherche d'emploi en leur offrant mentorat, conseils vestimentaires et occasions de réseautage… tous des éléments essentiels à une carrière florissante », soutient Loretta Marcoccia, vice-présidente à la direction et chef de l'exploitation ainsi que responsable de L'initiative Femmes de la Banque Scotia au sein des Services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia. « Tout comme L'initiative Femmes de la Banque Scotia, notre participation au programme Professional Women's Group n'est qu'une preuve de plus de notre dévouement envers les femmes et de notre souci à les soutenir dans la poursuite de leurs aspirations professionnelles et financières. »

« Les femmes et les personnes non binaires se buttent contre de nombreux obstacles systémiques au travail. C'est pourquoi nous cherchons à combler les écarts de salaire et de richesse pour ces groupes ainsi qu'à renforcer leur sécurité et leur indépendance financières », explique Catherine Curtis, chef de la direction de la fondation L'étoffe du succès. « Grâce à notre partenariat avec la Banque Scotia - pour lequel nous sommes très reconnaissants -, nous pouvons nous assurer que les femmes et les personnes non binaires peuvent tirer parti des occasions de réseautage et d'informations probantes pour faire avancer leur carrière et accroître leur sécurité, leur autonomie et leur pouvoir économiques. »

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

À propos de L'étoffe du succès

La fondation L'étoffe du succès donne aux femmes et aux personnes non binaires les moyens d'atteindre l'indépendance économique par des programmes avant et après l'embauche. Elle leur offre également des occasions de réseautage, des conseils vestimentaires et des outils de perfectionnement professionnel afin qu'elles puissent s'épanouir autant au travail que dans leur vie en général. La fondation compte 13 bureaux à travers tout le Canada, pour lesquels elle mobilise du financement et coordonne des projets d'envergure nationale. Pour en savoir davantage, veuillez consulter le https://dressforsuccesscanadafoundation.org.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Stephanie Cangelosi, Communications mondiales, [email protected]

Liens connexes

www.scotiabank.ca