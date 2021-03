Ce don servira à financer le premier hôpital virtuel au Canada ainsi que sa clinique, unique au pays, vouée aux nouveaux Canadiens.

TORONTO, le 4 mars 2021 /CNW/ - La Banque Scotia a remis 700 000 $ à la fondation du Women's College Hospital afin d'appuyer deux initiatives révolutionnaires pour favoriser des soins de santé accessibles et équitables aux Canadiens.

Le don de la Banque Scotia servira à financer le programme Women's Virtual (en anglais seulement). Fondé en novembre 2019, cet hôpital du Women's College Hospital est le tout premier hôpital virtuel au Canada. Les fonds remis permettront d'accroître les ressources et de renforcer les programmes de soins de santé, ce qui comprend des services virtuels et des rendez-vous virtuels ou en format vidéo.

Ce don contribuera en outre à l'établissement du fonds de compassion Crossroads. Fondée en 2011 au Women's College Hospital, la clinique Crossroads demeure la première et seule clinique externe de Toronto qui est vouée exclusivement à répondre aux besoins complexes des réfugiés récemment arrivés au Canada.

Le fonds de compassion Crossroads permettra d'aider les patients en manque de services et leur offrira un soutien financier pour payer les frais qui ne sont pas couverts par le gouvernement ou qui sont nécessaires pour obtenir des services supplémentaires (garderie, transport, etc.).

« L'accès à des soins de santé a toujours été une priorité pour les Canadiens, et la pandémie a fait ressortir l'importance d'un accès universel pour tous », souligne Meigan Terry, première vice-présidente, Communications mondiales et Impact social à la Banque Scotia. « Grâce à ce don, la Banque Scotia souhaite que la compassion et l'équité guident l'accès aux soins de santé pour tous, ce qui passe par des services ciblés pour les populations vulnérables, comme les réfugiés et les immigrants récents. Nous sommes fiers d'apporter notre soutien au Women's College Hospital afin d'aplanir les inégalités en matière de soins de santé - pour l'avenir de tous. »

Le don de la Banque Scotia s'inscrit dans son engagement à rendre les soins de santé plus accessibles pour tous les Canadiens et à combler le fossé numérique, en particulier pour les populations vulnérables, afin de construire un monde meilleur et plus équitable.

« Nous sommes très reconnaissants envers la Banque Scotia pour ce don au Women's College Hospital et pour son engagement à éliminer les barrières qui empêchent certaines populations en manque de services d'avoir pleinement accès à des soins qui les aideraient à se rétablir », se réjouit Jennifer Bernard, présidente et chef de la direction, fondation du Women's College Hospital. « La pandémie a clairement fait ressortir des inégalités systémiques et des écarts dans notre système de santé, qui touchent de façon disproportionnée les femmes, les aînés, les groupes racialisés, les personnes mal logées, les nouveaux arrivants et les réfugiés. »

« Nous sommes fiers et honorés que la Banque Scotia partage notre objectif : concevoir un système de santé qui tient compte de tous, notamment des personnes marginalisées. Nous remercions la Banque Scotia de son engagement à bâtir un monde plus sain et plus équitable », poursuit Madame Bernard.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site www.banquescotia.com et suivre le fil Twitter @la Banque ScotiaViews.

À propos du Women's College Hospital et de sa fondation

Le Women's College Hospital est le chef de file au Canada dans l'avancement des soins de santé pour les femmes. C'est également un chef de file mondial de la recherche de pointe dans ce secteur. Comme premier et seul hôpital indépendant centré sur les femmes, il table sur son histoire centenaire de pionnier pour cibler et combler les lacunes dans le domaine de la santé. Le Women's entreprend des actions novatrices pour les femmes, les personnes vulnérables et les groupes en manque de services.

Le Women's est également le seul centre universitaire de soins entièrement ambulatoires au pays. À l'échelon provincial, il a le mandat d'être un modèle d'amélioration du système de santé pour tous. Il veille à répondre aux besoins les plus urgents du système de santé au pays et prend de front les inégalités sociales et de genres qui nuisent à la santé de la population.

La fondation du Women's College Hospital aide l'hôpital dans sa quête d'excellence en recherche et en soins de santé en ralliant des donateurs, des partenaires, des défenseurs et des bénévoles à sa mission. Nous voulons atteindre l'équité en santé dans les communautés où nous vivons et travaillons et, ensemble, créer un monde sain et équitable pour les femmes, et pour tous.

