La Banque a offert un soutien exceptionnel à ses clients, à ses employés et aux collectivités

TORONTO, le 2 nov. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia est reconnue par le magazine Global Finance pour son leadership remarquable en temps de crise. Ce programme reconnaît les banques et les entreprises qui ont dépassé les attentes face à la pandémie, en soutenant leurs clients, leurs employés et la société en général.

« Depuis le début de la crise de la COVID-19, les BanquiersScotia ont toujours fait passer le client avant tout et se sont aidés les uns les autres, souligne Brian Porter, président et chef de la direction à la Banque Scotia. Nous avons mis en place le plus ambitieux programme d'aide financière de l'histoire de la Banque - pour fournir rapidement une aide aux clients qui en avaient le plus besoin - tout en redonnant aux personnes vulnérables de nos collectivités. Je travaille à la Banque depuis près de 40 ans et je n'ai jamais été aussi fier de notre équipe gagnante. »

Comptant parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques, la Banque Scotia a fourni à ses clients partout où elle est présente le soutien requis et le report de paiements sur des produits de crédit, notamment les versements hypothécaires, les paiements de cartes de crédit et les versements des prêts auto. La Banque a aussi lancé des programmes novateurs pour aider les clients à traverser la crise, comme Ma banque à moi qui aide les aînés du Canada à mieux comprendre les services bancaires en ligne.

Tout au long de la pandémie, la majorité des employés de la Banque Scotia qui ne travaillent pas en succursale est passée au télétravail à temps partiel ou à temps plein, pendant que les équipes servant les clients ont continué de fournir les services bancaires essentiels dans 90 % de nos succursales dans le monde demeurées ouvertes. La Banque a pris les devants et a rapidement déployé des mesures élaborées afin que les locaux demeurent aussi sûrs que possible tout en veillant au bien-être de ses employés. À ce titre, elle s'est assurée qu'ils aient accès à des conseils médicaux, du soutien en santé mentale, et de l'assistance pour passer au télétravail ou continuer à servir les clients en personne, entre autres.

La Banque est aussi fière de soutenir les collectivités partout où elle exerce ses activités : elle s'est engagée à verser plus de 15 millions de dollars pour aider les personnes les plus vulnérables durant la pandémie, ce qui comprend des programmes avec des partenaires et le soutien constant des professionnels travaillant dans les hôpitaux et les soins de santé. Cet engagement comprend la somme de 2,5 millions de dollars allouée à des projets de lutte contre la COVID-19, le soutien de la santé et du bien-être des médecins travaillant en première ligne, le coup de pouce donné aux petites entreprises, et un partenariat pour transformer le Scotiabank Arena en une immense cuisine afin de fournir des repas aux travailleurs de la santé et aux refuges.

« 2020 est une année charnière marquée par la résilience, explique M. Porter. On a la preuve que, peu importe les circonstances, les BanquiersScotia se surpasseront pour aider les clients, leurs collègues et les collectivités, pour l'avenir de tous. »

