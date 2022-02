La Banque Scotia reçoit le prix Émetteur financier de l'année du magazine International Financing Review

TORONTO, le 25 févr. 2022 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu le prix Émetteur financier de l'année décerné par le magazine International Financing Review (IFR), une publication de Refinitiv, pour son leadership en matière de stratégie de financement et son approche innovatrice des fonds propres. Ce prix récompense chaque année une institution financière mondiale qui s'est démarquée par la précision et l'excellence de son programme de financement de trésorerie.

« Depuis toujours, la stratégie de la Banque Scotia repose sur l'innovation, l'agilité et la diversification pour assurer la constance de ses résultats, a déclaré Tom McGuire, vice-président à la direction et trésorier de la Banque Scotia. Cette approche stratégique continue de très bien nous servir, et ce, même dans un contexte de transition tel que l'année 2021. Ce prix récompense les compétences et la créativité de l'équipe Gestion mondiale de la trésorerie, ainsi que le travail acharné et la collaboration de nos collègues des Services bancaires et marchés mondiaux. »

Le programme de financement de la Banque Scotia a connu une année record en 2021, avec de multiples premières dans le cadre de 19 transactions de référence. En octobre 2021, la Banque Scotia a lancé la plus grande émission d'obligations sécurisées en dollars américains jamais réalisée en une seule tranche. Sur les marchés de l'euro et de la livre sterling également, la Banque Scotia a réalisé la plus grande émission d'obligations sécurisées en une seule tranche de 2021.

La Banque Scotia a aussi reçu le prix Obligation de l'année - Amérique du Nord du même magazine pour son émission de billets avec remboursement de capital à recours limité (billets ARL) en septembre 2021. Il s'agissait de la première émission de billets ARL déductibles par une banque canadienne sur le marché du dollar américain.

Pour en savoir plus au sujet de la stratégie de financement de la Banque Scotia : www.scotiabank.com/ca/fr/qui-nous-sommes/investisseurs-et-actionnaires.html.

