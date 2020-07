« Nous sommes ravis de recevoir ces distinctions d'Euromoney pour nos réalisations au Chili et en Amérique latine, souligne Brian Porter, président et chef de la direction. Ces prix démontrent que notre détermination à être un chef de file du secteur bancaire dans les Amériques continue de bien nous servir, malgré le contexte très difficile. La Banque Scotia demeure confiante, optimiste, et en position de succès. »

La Banque Scotia est la seule banque canadienne ayant une présence significative dans les principaux pays du corridor des Amériques : le Canada, les États-Unis, le Mexique, le Pérou, le Chili et la Colombie. Depuis l'acquisition de BBVA, Scotiabank Chile est la troisième banque chilienne en importance pour les prêts.

« Nous avons réalisé l'intégration la plus rapide et la plus efficace de toute l'histoire du marché financier chilien. Nous avons réussi à continuer d'accroître notre part de marché et notre rentabilité, tout en servant les clients comme il se doit malgré le contexte. Voilà du jamais vu dans l'industrie financière locale », explique Francisco Sardón, vice-président à la direction et directeur national, Scotiabank Chile.

En faisant l'acquisition de BBVA Chile en 2018, la Banque Scotia a doublé sa part de marché dans l'un des pays d'Amérique latine affichant la croissance la plus marquée. L'intégration n'a pris que 18 mois, un record pour le système financier du Chili.

« En faisant l'acquisition de BBVA Chile, nous nous sommes positionnés pour être en mesure d'accomplir encore plus de choses à l'avenir, explique Nacho Deschamps, chef de groupe, Opérations internationales et Transformation numérique. Nous pouvons offrir à nos clients une expérience bancaire meilleure, puisque nous leur faisons bénéficier des économies d'échelle et des solutions numériques résultant de cette intégration. »

La Banque Scotia est en position de poursuivre sa croissance et d'augmenter sa part de marché dans ses principaux pays. Elle a affiné son empreinte géographique et simplifié ses activités. Les marchés où elle est maintenant présente ont un profil démographique favorable et des institutions solides, et les revenus y sont fiables et stables. Elle tire avantage de sa présence mondiale.

Quelques faits

La Banque Scotia compte plus de 3 millions de clients, environ 9000 employés (y compris ceux des filiales), et plus de 160 succursales au Chili.

La Banque Scotia a fait l'acquisition d'une participation majoritaire dans BBVA Chile en juillet 2018.

Les six marchés principaux de la Banque Scotia -- le Canada , les États-Unis, le Mexique, le Pérou, le Chili et la Colombie -- représentent aujourd'hui plus de 87 % de son bénéfice, lequel atteint 95 % si l'on tient compte des Amériques de façon globale.

