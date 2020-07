Participation de Brian Porter, président et chef de la direction, au sommet de l'initiative BlackNorth

TORONTO, le 20 juill. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, au sommet de l'initiative BlackNorth, la Banque Scotia a réitéré sa ferme intention de lutter contre le racisme et la discrimination sous toutes leurs formes pour améliorer l'avenir de ses employés, de ses clients et de la collectivité en général.

« Les gens de notre entourage sont nombreux, depuis trop longtemps, à se sentir exclus des possibilités de notre économie en raison du racisme systémique, des préjugés inconscients et de la discrimination », observe Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. « La réussite de notre Banque ne saurait surpasser celle des sociétés qu'elle sert. Quand des personnes, voire des communautés, se sentent mises à l'écart, rien de fort ne peut en sortir. En nous ralliant à l'initiative BlackNorth, nous avons bon espoir de voir s'opérer des changements positifs concrets dans l'ensemble de la société, ce qui profitera à tous les Canadiens et les Canadiennes. »

M. Porter, comme plusieurs chefs d'entreprise du Canada, assistait aujourd'hui au premier sommet de l'initiative BlackNorth. Il a signé au nom de la Banque Scotia le serment des dirigeants adhérant à l'initiative, qui soumet aux organisations sept objectifs afin d'éliminer le racisme systémique contre les Noirs et de créer des occasions pour tous ceux qui font partie des communautés sous-représentées que sont les personnes noires, autochtone et de couleur. M. Porter a récemment été nommé au conseil d'administration de BlackNorth, où il rejoint Mark Mulroney, vice-président de Scotia Capitaux.

« Nous bâtissons une Banque qui est renforcée - et non divisée - par nos différences, une Banque qui dénonce toute forme d'injustice dont elle est témoin et qui saisit chaque occasion d'améliorer et de rendre plus fortes les sociétés d'aujourd'hui », déclare M. Porter.

« Nous sommes résolus à véhiculer une culture d'inclusion; la Banque travaille dans son ensemble à promouvoir la diversité et l'inclusion pour ses clients et ses employés en réalisant plusieurs initiatives d'importance », affirme Barb Mason, chef de groupe et chef des ressources humaines. « Nous défendons depuis longtemps ces deux principes sur tous nos marchés d'activité, et nous entendons prendre des mesures concrètes pour favoriser l'épanouissement des personnes noires, autochtones et de couleur. »

Mesures prises récemment pour donner plus de poids et de soutien aux personnes noires, autochtones et de couleur

Afin d'accroître sa contribution aux communautés noires, autochtones et de couleur, la Banque a récemment mis en œuvre plusieurs initiatives, notamment les suivantes :

Mise sur pied d'un groupe de travail sur l'inclusion des personnes noires, autochtones et de couleur pour favoriser l'élimination du racisme et de la discrimination raciale dans la société au moyen d'une stratégie coordonnée passant par des programmes de ressources humaines, des activités commerciales et des partenariats communautaires. Ce groupe de travail collaborera étroitement avec le Conseil sur l'inclusion de la Banque Scotia, dont la présidence est assurée par le président et chef de la direction de la Banque Scotia.

Pratiques encourageant l'embauche de talents noirs, autochtones et de couleur par la Banque. Plus de 50 % des étudiants engagés viennent de ces communautés, et la Banque tient à maintenir ce taux de représentation générale, en misant tout particulièrement sur les étudiants noirs et autochtones à partir de maintenant.

Redistribution d'un sondage mis à jour sur la diversité des employés pour mieux comprendre l'effectif et les écarts de représentation en matière de diversité; élargissement des rapports au-delà de la représentation des minorités visibles, pour englober la race et l'ethnicité.

Organisation de séances d'écoute où les hauts dirigeants ont l'occasion d'entendre directement les employés qui s'identifient comme des personnes noires, autochtones ou de couleur au Canada , au Royaume-Uni et aux États-Unis.

, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Lancement récent de guides à l'intention des leaders pour que les directeurs et les employés sachent reconnaître et dénoncer le racisme, notamment contre les Noirs; ces guides contiennent de l'information pratique et aident les employés à oser dénoncer le racisme, notamment contre les Noirs, le harcèlement racial et la discrimination au travail.

« Nous sommes fiers de notre main-d'œuvre diversifiée et croyons qu'elle fait de nous un employeur de choix, un excellent partenaire de services financiers et une pierre d'assise des collectivités que nous servons, ajoute Mme Mason. Nous savons qu'il est toujours possible d'en faire plus pour améliorer l'inclusion à la Banque, et nous sommes en train de renouveler nos objectifs d'après le dernier sondage sur la diversité envoyé à nos employés. Ce sont là des engagements qui viennent s'ajouter au serment de l'initiative BlackNorth. Nous sommes plus soucieux que jamais de favoriser l'inclusion et l'égalité des chances, pour l'avenir de tous. »

La Banque Scotia agit pour l'avenir de tous

Pour bien articuler sa vision - Pour l'avenir de tous - et montrer son attachement inébranlable au principe d'inclusion, la Banque Scotia vient de sortir un court métrage où une palette diversifiée d'employés, de clients et de partenaires communautaires s'expriment sur la contribution positive et concrète de la Banque dans les lieux où elle s'installe. Cette vidéo a été diffusée auprès des dizaines de milliers d'employés de la Banque.

Culture de l'inclusion au travail pour les personnes noires, autochtones et de couleur

La Banque s'engage à ne laisser aucune place à la discrimination au travail. En 2016, elle a été la première banque canadienne à adopter sa propre Déclaration des droits de la personne aux plus hauts échelons de l'organisation, et elle continue de faire progresser l'inclusion en contrant la discrimination et en assurant l'égalité des chances pour les personnes noires, autochtones et de couleur, notamment par les moyens suivants :

Amener les employés à reconnaître et à vérifier tout préjugé conscient ou inconscient : la formation mondiale de la Banque sur la diversité, appuyée par des guides, traite de la sécurité et de l'inclusion au travail, ce qui comprend un cours obligatoire sur les préjugés inconscients qui prône la tolérance zéro en matière de discrimination et de harcèlement au travail.

Cultiver le principe de l'inclusion par la formation : les employés ont accès à plus de 30 programmes d'apprentissage officiels différents, liés à la diversité et à l'inclusion, sur le répertoire numérique de LinkedIn Learning.

Mettre sur pied un centre de ressources sur l'inclusion : nous avons lancé un nouveau site Web interne qui présente des ressources utiles, les mesures de la Banque et d'autres moyens de favoriser la formation et l'action des employés.

Favoriser l'inclusion des employés autochtones : la Banque a préparé un plan triennal détaillé sur l'équité en matière d'emploi pour promouvoir la diversité, tisser des relations positives avec les Autochtones et respecter l'impératif de réconciliation du Canada .

. Faciliter le changement grâce à des groupes de ressources pour les employés (GRE) : nos effectifs se sont unis pour former 13 GRE qui montrent aux employés à changer leurs habitudes individuelles. On trouve notamment le Réseau Autochtones Scotia, six groupes consacrés aux minorités visibles, un réseau Fierté mondial et une trentaine de sections d'un groupe pour les femmes qui rassemblent plus de 8 500 employés dans le monde. Bon nombre de tous ces employés sont à l'origine des 70 sections nationales et internationales qui organisent une centaine d'activités de sensibilisation par année.

Diversification de la filière des postes de direction

La Banque prend différentes mesures pour veiller à ce que ses équipes de direction soient plus représentatives de sa clientèle et des collectivités qu'elle sert :

Promouvoir l'inclusion en partant de la haute direction : le Conseil sur l'inclusion de la Banque Scotia rassemble de hauts dirigeants de la Banque sous le parrainage du président et chef de la direction. Il sert à diversifier le bassin des talents qui représentent nos futurs leaders.

Mettre en place un forum de consultation sur l'équité en matière d'emploi pour fournir des recommandations et contribuer à l'élimination des obstacles, afin que la Banque continue de faire progresser la diversité et l'inclusion au travail.

Ajouter, dans une nouvelle plateforme de RH, un marqueur de possibilités d'avancement pour les employés du monde entier afin de centraliser les informations sur le bassin de grands talents dont dispose l'ensemble de la Banque.

Améliorer les systèmes liés à l'emploi : la Banque révise actuellement ses systèmes, politiques et pratiques de RH sous l'angle des personnes noires, autochtones et de couleur, de la diversité de genre, de la communauté LGBT+ et des personnes handicapées.

Convier en entrevue et embaucher des candidats issus des plus vastes réserves de talents à tous les échelons. La Banque applique des pratiques exemplaires afin d'aider ses directeurs et consulte des partenaires sur les autres mesures à prendre pour assurer l'équité dans ses pratiques d'embauche, de perfectionnement et de promotion.

Investissements communautaires pour l'inclusion économique des personnes noires, autochtones et de couleur

En passant par différents partenariats et programmes axés sur l'avancement des personnes noires, autochtones et de couleur dans la collectivité, la Banque Scotia renforce sa promesse de changement concret et positif. Bon nombre de ces partenariats sont décrits dans le Rapport sur l'équité en matière d'emploi pour l'année 2019 de la Banque Scotia.

La Banque vient aussi d'annoncer un engagement de 500 000 $ envers divers organismes reconnus dans la lutte contre la discrimination raciale dans les communautés noires du Canada et des États-Unis. Ces fonds serviront à fournir les outils et les ressources éducatives nécessaires aux groupes les plus exposés au racisme individuel, institutionnel et systémique, à commencer par les jeunes de ces communautés. Parmi les bénéficiaires, on compte le Careers Education Empowerment Centre for Young Black Professionals et la Fondation canadienne des relations raciales.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Guidés par notre mission, pour l'avenir de tous, nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 30 avril 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait quelque 97 000 employés et les actifs s'élevaient à plus de 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourses à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter notre site Web et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias seulement : Erin Truax, Communications mondiales, 416-933-2592, [email protected]

Liens connexes

www.scotiabank.ca