La Banque Scotia publie une version modifiée de son rapport d'information financière supplémentaire pour le 4e trimestre dans le cadre de la réorganisation déjà annoncée de ses secteurs d'activité

TORONTO, le 20 janv. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia a publié une version modifiée de son rapport d'information financière supplémentaire pour le quatrième trimestre afin de tenir compte de l'établissement, en date du 1er novembre 2019, de Gestion de patrimoine mondiale en tant que secteur d'activité à part entière de la Banque.

La banque publiera désormais de l'information financière pour cinq secteurs d'activité distincts :

Réseau canadien (à l'exception des activités de gestion de patrimoine au Canada )

) Opérations internationales (à l'exception des activités de gestion de patrimoine à l'international)

Gestion de patrimoine mondiale (y compris les activités de gestion de patrimoine au Canada et à l'international)

Autres

La section Notes du rapport d'information financière supplémentaire (Supplementary Financial Information Package - en anglais seulement) présente un sommaire des pages modifiées en raison de l'établissement de Gestion de patrimoine mondiale en tant que secteur d'activité à part entière. En outre, la Banque a ajouté des renseignements importants au sujet des activités des Services bancaires et marchés mondiaux en Amérique latine à la page 27 du rapport.

La version modifiée du rapport (Revised Supplementary Financial Information Package - en anglais seulement) est accessible dans la section « Relations avec les investisseurs » du site www.banquescotia.com, à la rubrique « Résultats financiers ».

