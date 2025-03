TORONTO, le 10 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque Scotia fait paraître ses publications annuelles portant sur le développement durable, notamment le Rapport sur le climat 2024 et le Rapport sur le développement durable 2024.

Le Rapport sur le climat 2024 comprend le plan de transition climatique de la Banque et le cadre d'engagement axé sur le climat, conçus pour soutenir les objectifs des clients en matière de changement climatique. Le Rapport sur le développement durable 2024 comprend le Bilan des contributions communautaires au Canada ainsi que le rapport annuel sur l'utilisation du produit des émissions durables de la Banque Scotia.

« Dans le cadre de notre vision d'être le partenaire financier de confiance de notre clientèle, nos rapports sur le climat et le développement durable soulignent notre compromis avec la transparence », affirme Meigan Terry, cheffe, Affaires Corporatives et Durabilité à la Banque Scotia. « Nos actions et efforts visent à soutenir nos clients, nos fournisseurs et nos communautés dans l'atteinte de leurs objectifs en matière de développement durable. »

La Banque Scotia figure dans le Sustainability Yearbook publié par le S&P Global et a obtenu durant deux années la meilleure cote ESG de toutes les banques en Amérique du Nord selon l'évaluation de S&P Global (73/100 au 16 décembre 2024). La Banque est incluse depuis sept ans dans l'indice nord-américain des meilleures entreprises Dow Jones et reçoit la cote ESG AAA décernée par MSCI depuis mai 2021.

Pour consulter ces rapports et d'autres publications portant sur le développement durable, visitez la page décrivant la responsabilité et l'impact de la Banque Scotia.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 400 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 janvier 2025. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

