Depuis trois ans, grâce à l'octroi de 102 millions de dollars à 200 partenaires communautaires dans le monde ayant permis de traverser 1,6 million de moments critiques, ScotiaINSPIRE contribue à renforcer l'inclusion économique.

TORONTO, le 22 avril 2024 /CNW/ - La Banque Scotia publie aujourd'hui son Rapport sur l'impact social de ScotiaINSPIRE 2023, qui fait état de la contribution de la Banque, depuis le lancement de l'initiative ScotiaINSPIRE, à des programmes et partenariats visant à promouvoir la résilience économique et l'inclusion. Depuis trois ans, la Banque a investi 102 millions de dollars dans le financement, à l'échelle mondiale, de 200 organismes dont les programmes bénéficient du soutien de ScotiaINSPIRE, aidant ainsi des personnes issues de groupes défavorisés à traverser 1,6 million de moments critiques1.

Le Rapport sur l'impact social de ScotiaINSPIRE 2023 fait état des retombées positives de l'engagement de 500 millions de dollars sur dix ans et de la stratégie d'impact social de la Banque quant à trois axes prioritaires : encourager la poursuite d'études secondaires et postsecondaires, éliminer les obstacles à l'avancement professionnel et soutenir l'inclusion économique des nouveaux arrivants. ScotiaINSPIRE investit également dans des programmes visant à revaloriser les langues et cultures autochtones, ainsi qu'à combler des besoins urgents et fondamentaux, notamment l'accès à de l'eau, à de la nourriture, à un logement et à des soins médicaux.

« Notre objectif pour ScotiaINSPIRE découle de notre mission d'entreprise : être présente pour l'avenir de tous et soutenir les collectivités partout où la Banque exerce ses activités, déclare Meigan Terry, première vice-présidente et cheffe, Durabilité, Impact social et Communications à la Banque Scotia. Les besoins sont plus grands que jamais et nous sommes fiers de soutenir les efforts d'un réseau mondial d'organismes communautaires chefs de file en matière d'amélioration de l'inclusion économique. »

ScotiaINSPIRE continue d'évoluer à mesure que nous cherchons à répondre aux besoins uniques des collectivités dans lesquelles la Banque Scotia exerce ses activités partout dans le monde. En 2023, l'initiative a peaufiné sa stratégie régionale pour l'Amérique latine et les Antilles, orientant son soutien vers l'accès à de l'éducation de qualité, l'acquisition de compétences numériques, l'entrée sur le marché de travail et l'avancement professionnel, ainsi que l'action communautaire pour l'harmonie sociale et les droits de la personne. En 2024, ScotiaINSPIRE consacrera au moins 6 % de son budget d'investissement dans les collectivités canadiennes au financement d'organismes et d'activités communautaires autochtones en lien avec l'éducation, l'emploi et d'autres domaines visés.

Lancée en 2021, l'initiative ScotiaINSPIRE a permis à la Banque Scotia de remporter le prix Banque dans la communauté 2022 du magazine The Banker, ce qui témoigne des efforts déployés pour produire un impact positif dans les collectivités où nous sommes présents.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de ses clients, de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (en date du 31 janvier 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

___________________________ 1 Les moments critiques sont des situations où une personne ou un groupe a reçu du soutien, une formation ou des ressources dans le cadre d'un programme rendu possible par un investissement de ScotiaINSPIRE. Les moments critiques sont comptabilisés proportionnellement au financement octroyé par ScotiaINSPIRE pour la période, le programme ou l'investissement total à ce jour précisé, le cas échéant.

SOURCE Scotiabank

Renseignements: Relations avec les médias : Amarra Mohamed, [email protected], 647 534-1853