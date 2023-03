Le rapport annuel sur les activités de la Banque en matière de développement durable montre les progrès réalisés à l'égard des objectifs de carboneutralité et le soutien apporté aux investissements solidaires et aux initiatives favorisant la résilience économique.

TORONTO, le 10 mars 2023 /CNW/ - La Banque Scotia publie aujourd'hui son Rapport 2022 sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ce rapport fait le point annuellement sur les progrès de la Banque Scotia relativement à ses initiatives environnementales, sociales et de gouvernance qui touchent ses activités, ses clients et les collectivités partout dans le monde où elle est présente.

« La mission de la Banque Scotia est inscrite dans son ADN : nous sommes là pour l'avenir de tous, pour aider nos clients, nos collègues, nos actionnaires et nos collectivités à s'épanouir, explique M. Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Par son rôle d'entreprise mondiale de services financiers, par sa position d'employeur de premier ordre et par les investissements porteurs de changements qu'elle fait dans les collectivités, la Banque Scotia joue un rôle positif et important en s'attaquant à certains des défis les plus grands que doivent relever aujourd'hui la société et le monde. »

« Ce rapport est le reflet de l'année charnière que nous avons vécue en 2022, alors que nous avons accéléré nos efforts relativement aux enjeux ESG dans l'ensemble de la Banque et réalisé des progrès remarquables par rapport à nos engagements, a déclaré Meigan Terry, première vice-présidente et chef, Impact social, Durabilité et Communications à la Banque Scotia. Nous avons posé un certain nombre de jalons importants, notamment la publication de notre tout premier rapport Virage carboneutre, la publication de notre rapport sur l'impact du programme ScotiaINSPIRE, ainsi que notre sommet sur l'alliance inclusive. Ces réalisations témoignent de l'impact positif et significatif que la Banque et notre équipe continuent d'avoir dans le monde qui nous entoure. »

Le rapport de cette année fait le bilan des améliorations apportées aux déclarations de la Banque relativement au climat, des activités de transition vers la carboneutralité et des progrès de son programme ScotiaINSPIRE. Il inclut aussi le Bilan des contributions communautaires de la Banque au Canada. Le Rapport ESG 2022 témoigne de la détermination de la Banque à faire preuve de transparence dans ses déclarations sur les principaux enjeux ESG, qui sont répartis en quatre piliers : action environnementale, résilience économique, société inclusive et leadership et gouvernance.

Voici les points importants qui ressortent du Rapport de cette année :

Environnement

Nous avons mobilisé 96 milliards de dollars en financement lié au climat depuis le 1 er novembre 2018, avec une cible de 350 milliards de dollars d'ici 2030.

novembre 2018, avec une cible de 350 milliards de dollars d'ici 2030. Nous avons généré 35,3 milliards de dollars en activités de financement durable en 2022, ce qui comprend des obligations vertes, sociales, durables et liées à la durabilité, ainsi que des prêts et des services-conseils de fusion-acquisition dans cette optique.

Nous avons réduit nos émissions de GES de types 1 et 2 de 29 % par rapport à 2016, avec un objectif de réduction de 35 % d'ici 2030.

Depuis le lancement en 2021 du fonds Net Zero Research Fund de la Banque Scotia, nous avons présenté nos activités visant la carboneutralité et accordé 2 millions de dollars à 21 organisations explorant la décarbonation et le changement de systèmes liés au climat.

Voir aussi la page 106 sur Zéro émissions nettes.

Enjeux sociaux

Nous avons déployé 5,6 milliards de dollars en capital par l'entremise de L'initiative Femmes de la Banque Scotia au Canada , puis élargi ce programme à la Jamaïque, au Costa Rica et au Chili pour accroître les perspectives économiques et professionnelles pour les entreprises appartenant à des femmes.

, puis élargi ce programme à la Jamaïque, au et au Chili pour accroître les perspectives économiques et professionnelles pour les entreprises appartenant à des femmes. Nous avons alloué 91 millions de dollars à l'échelle mondiale aux collectivités, en dons, en commandites et en bénévolat de nos employés, entre autres formes d'aide.

Nous avons distribué 34 millions de dollars en 2022 dans le cadre de notre programme ScotiaINSPIRE, fournissant de l'aide à des personnes dans plus de 400 000 moments critiques. Initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans dans la collectivité qui vise à améliorer la résilience économique des groupes défavorisés, ScotiaINSPIRE a soutenu plus de 200 organismes communautaires.

La Banque Scotia figure au palmarès des 25 meilleurs lieux de travail au monde établi par l'institut Great Place to Work® en 2022. Elle est la seule entreprise ayant son siège social au Canada et la seule banque à faire partie de ce classement.

Gouvernance

Le Cadre de gestion du risque à l'échelle de la Banque a été amélioré : les principaux risques définis sont passés de risques environnementaux à risques ESG et une mesure d'évaluation de la performance ESG a été établie comme mesure d'appétence au risque.

à et une mesure d'évaluation de la performance ESG a été établie comme mesure d'appétence au risque. La performance ESG, y compris les progrès à l'égard des engagements de la Banque sur le climat, a été lié au rendement global de la Banque.

Nous avons publié nos principes d'éthique des données et lancé de nouveaux outils pour améliorer les investissements de la Banque dans les données et l'analytique dans le cadre de nouveaux projets d'IA et d'apprentissage machine.

L'information sur les enjeux ESG et les efforts de la Banque est fournie dans le Rapport ESG 2022 et son complément, le Dossier de données et indices ESG qui présente les données pluriannuelles dans un fichier Excel et les références aux cadres reconnus de déclaration ESG. Voir aussi les sections À propos de ce rapport, Énoncés prospectifs et considérations relatives aux données fournies du Rapport ESG 2022. Allez dans notre site Web pour consulter d'autres publications et connaître nos engagements et initiatives à ce sujet.

