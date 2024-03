TORONTO, le 14 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, la Banque Scotia a publié son Rapport ESG 2023 et son Rapport sur le climat 2023 et présente ainsi ses activités et ses résultats en matière de durabilité pendant l'année. Ces rapports décrivent les efforts qu'elle a déployés pour créer de la valeur et être une banque digne de confiance partout où elle exerce ses activités.

« Je suis fier de vous présenter le Rapport ESG 2023 et le Rapport sur le climat 2023 de la Banque Scotia. Ces rapports résument nos progrès à l'égard de nos objectifs environnementaux et sociaux, objectifs qui ont été fixés dans le but de soutenir notre clientèle, notre personnel et nos communautés », a déclaré Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. « Pour concrétiser notre vision d'être le partenaire financier auquel nos clients font le plus confiance, nous intégrons davantage des mesures ESG à notre stratégie d'affaires qui touche notamment dans nos produits, nos services et les façons dont nous soulignons et récompensons la réussite ».

Le Rapport ESG 2023 comprend le Bilan des contributions communautaires de la Banque au Canada ainsi que le rapport annuel sur l'utilisation du produit des obligations durables. Voici les faits saillants de l'année :

L'initiative ScotiaINSPIRE a investi un montant cumulatif de 102 millions de dollars dans plus de 200 organisations au cours des trois dernières années, ce qui la rapproche de l'objectif d'investissement de 500 millions de dollars sur dix ans visant à renforcer la résilience économique.

L'engagement du personnel est passé à 87 %, ce qui dépasse la moyenne du secteur des services financiers.

L'initiative Femmes de la Banque ScotiaMD a mobilisé plus de 25 000 entrepreneures dans le monde et a permis de déployer, depuis l'exercice 2019, 8 milliards de dollars en capitaux auprès d'entreprises canadiennes détenues ou dirigées par des femmes, un montant qui se rapproche de l'objectif de 10 milliards de dollars à mobiliser d'ici 2025.

Rapport sur le climat 2023

« Notre Rapport sur le climat énonce nos objectifs en matière de financement des activités liées au climat, de progression vers la carboneutralité des émissions financées et de réduction de nos propres émissions », a indiqué Meigan Terry, première vice-présidente et cheffe, Impact social, Durabilité et Communications à la Banque Scotia. « Il ne fait aucun doute qu'il nous reste un travail difficile, urgent et complexe à faire pour lutter contre les changements climatiques. Nous continuerons de faire notre devoir pour répondre à cet impératif mondial en soutenant les efforts de notre clientèle dans tous les secteurs et en contribuant à renforcer la résilience de notre planète pour l'avenir de tous. »

Le Rapport sur le climat 2023 de la Banque Scotia est un volet distinct qui dresse le bilan des efforts de la Banque pour faire progresser ses objectifs en matière de changements climatiques, susciter l'engagement de sa clientèle et mieux comprendre ses activités de planification de la transition. Voici quelques-uns des faits saillants du Rapport :

Publication du Cadre financier lié au climat et mobilisation de 132 milliards de dollars sur la cible de 350 milliards de dollars de financement lié au climat 1 d'ici 2030.

d'ici 2030. Objectif provisoire du secteur automobile pour la réduction de l'intensité des émissions.

Versement d'un montant de 1 million de dollars grâce au fonds Net-Zero Research et d'un montant cumulatif de 3 millions de dollars depuis l'exercice 2021 en faveur de 31 projets de recherche et initiatives de pointe.

La Banque Scotia continue d'être reconnue pour le calibre de son rapport sur la durabilité et maintient la note ESG « AAA » (au 1 mars 2024) décernée par MSCI pour une troisième année d'affilée, une note attribuée à seulement 5 % des banques dans le monde. La Banque se classe au premier rang des institutions financières d'Amérique du Nord selon l'évaluation de durabilité des entreprises (CSA) de S&P (au 8 décembre 2023) et figure à l'indice de durabilité Dow Jones - Amérique du Nord pour une sixième année de suite.

Consultez la page Responsabilité et impact de la Banque Scotia pour accéder au Rapport ESG 2023, au Rapport sur le climat 2023 et à d'autres publications, et pour connaître nos engagements ainsi que nos initiatives à ce sujet.

______________________________ 1 Comme l'indiquent le Rapport ESG 2023 et le Rapport sur le climat 2023, le financement lié au climat comprend les produits et services (par exemple, les prêts et les services-conseils) ainsi que d'autres types de transaction (prêts liés à la durabilité ou prêts à usage déterminé) qui appuient, entre autres, l'atténuation des changements climatiques, l'adaptation à ceux-ci, la prévention de la pollution, la gestion durable des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité et l'économie circulaire.

Veuillez également consulter les mises en garde, les avis de non-responsabilité, les données pertinentes et les énoncés prospectifs qui figurent dans le Rapport ESG 2023 et le Rapport sur le climat 2023 pour en savoir plus sur leur portée et leurs limites.

