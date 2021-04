La Banque s'est notamment engagée à adhérer au Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) et à ramener à zéro les émissions qu'elle finance

TORONTO, le 1er avril 2021 /CNW/ - La Banque Scotia a publié aujourd'hui son Rapport 2020 sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, un examen complet des progrès effectués pour l'avenir de tous. Le rapport souligne l'engagement continu de la Banque à bâtir un monde plus résilient, plus inclusif et plus durable en faisant progresser les dossiers qui comptent le plus pour ses clients, ses actionnaires, ses employés et les collectivités où elle est présente.

L'approche de la Banque Scotia en matière d'ESG repose sur quatre piliers : l'action environnementale, la résilience économique, l'inclusion, et le leadership et la gouvernance.

« Les BanquiersScotia sont toujours aussi déterminés à faire avancer les dossiers environnementaux, sociaux et gouvernementaux tout en continuant de satisfaire nos clients, nos actionnaires et nos employés, rapporte Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Comme chef de file du secteur bancaire dans les Amériques, nous jouons un rôle crucial et positif dans la société en investissant dans les collectivités où nous sommes présents, en luttant contre les inégalités raciales et en atténuant les effets des changements climatiques. Nous sommes très fiers des nombreuses réalisations de notre Banque relativement à ces enjeux primordiaux. »

Voici les points saillants du rapport :

Environnement

Mobilisation de plus de 28 milliards de dollars sur les 100 milliards promis d'ici 2025 pour atténuer les effets des changements climatiques.

Gestion de plus de 10 milliards de dollars en obligations vertes, sociales, durables et liées à la durabilité depuis 2014.

Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport aux niveaux de 2016.

Engagement à obtenir 100 % de notre électricité à l'échelle mondiale de sources non polluantes d'ici 2030, et d'ici 2025 pour la totalité de nos activités au Canada .

Société

Près de 85 millions de dollars alloués par la Banque Scotia aux collectivités, en dons, en commandites et en bénévolat de ses employés, entre autres formes d'aide.

Lancement de ScotiaINSPIRE, une initiative d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans visant à développer la résilience économique des groupes les plus défavorisés.

Don de 16,6 millions de dollars pour soutenir les personnes et les collectivités les plus à risques; de ce montant 7,2 millions étaient destinés aux hôpitaux et aux professionnels de la santé.

16,6 millions de dollars pour soutenir les personnes et les collectivités les plus à risques; de ce montant 7,2 millions étaient destinés aux hôpitaux et aux professionnels de la santé. Renouvellement des objectifs en matière de diversité et d'inclusion pour les cinq prochaines années, lesquels mettent l'accent sur les personnes qui s'identifient comme noires ou autochtones, comme membre d'une minorité visible, comme personne handicapée ou comme femme.

Signature du serment des dirigeants adhérant à l'initiative BlackNorth, qui propose aux organisations sept objectifs visant à éliminer le racisme systémique contre les Noirs et à créer des occasions pour tous ceux qui font partie des groupes sous-représentés que sont les personnes noires, autochtones et de couleur.

Gouvernance

Pour la troisième année de suite, nous avons été classés par l'indice de durabilité Dow Jones dans le premier centile des institutions financières ayant les meilleures pratiques de gouvernance au monde et avons obtenu un score parfait dans la catégorie « politique de lutte contre le crime ».

Nous avons renforcé notre engagement en matière d'approvisionnement responsable et de diversité des fournisseurs en intégrant le Conseil canadien des fournisseurs autochtones et des minorités visibles , et nous avons obtenu le titre de « championne de l'approvisionnement auprès des autochtones » décerné par le Conseil canadien pour le commerce autochtone.

, et nous avons obtenu le titre de décerné par le Nous avons dépassé la cible de 30 % de femmes au sein du conseil d'administration, celles-ci représentant 42 % des personnes nommées.

La Banque Scotia continue de démontrer son souci de l'environnement par ses récentes initiatives et ses récents programmes liés au climat.

Lancement du Centre d'excellence sur les changements climatiques - La Banque Scotia a récemment créé le Centre d'excellence sur les changements climatiques pour favoriser la collaboration interne et externe et pour participer à la discussion mondiale sur les changements climatiques. Le portail en ligne fait avancer la cause en misant sur le leadership éclairé, les partenariats et la collaboration.

La Banque Scotia a récemment créé le Centre d'excellence sur les changements climatiques pour favoriser la collaboration interne et externe et pour participer à la discussion mondiale sur les changements climatiques. Le portail en ligne fait avancer la cause en misant sur le leadership éclairé, les partenariats et la collaboration. Adhésion au Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) - La Banque Scotia s'est engagée à assurer le suivi et à rendre compte des émissions qu'elle finance en adhérant au PCAF afin de favoriser le développement conjoint de méthodes avant-gardistes.

La Banque Scotia s'est engagée à assurer le suivi et à rendre compte des émissions qu'elle finance en adhérant au PCAF afin de favoriser le développement conjoint de méthodes avant-gardistes. Engagement à poursuivre dans la voie de la carboneutralité - La Banque Scotia s'est engagée à établir des cibles quantifiées, assorties d'un échéancier et valables pour toute l'entreprise afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à ses activités de souscription et de prêt. Elle compte entre autres réaliser une analyse quantitative de l'intensité des émissions associées à son portefeuille de prêts et à ses activités de souscription afin d'établir un cadre de référence, faire de la recherche sur les orientations à suivre pour atteindre la carboneutralité, définir les potentielles cibles quantitatives de réduction des émissions, et produire un rapport qui présente le plan, les cibles et les échéanciers en matière de réduction des gaz à effet de serre. Une fois les cibles et le plan établis, la Banque annoncera quand et comment elle atteindra la carboneutralité, et fera régulièrement état de ses progrès.

Pour en savoir plus sur les initiatives de la Banque Scotia en ce qui concerne les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, rendez-vous au www.banquescotia.com/durabilite.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 janvier 2021, l'effectif de la Banque Scotia comptait environ 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter le http://www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

